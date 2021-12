Wall Street: Apple bijna 3.000 miljard waard

Wall Street neemt een pauze na de koersopstoten van de afgelopen dagen. Apple blijft stijgen, waardoor de beurswaarde door het dak gaat. Pfizer zegt dat een derde prik van zijn vaccin voldoende bescherming biedt tegen omikron. De nieuwe tracker van Cathie Wood maakt zijn debuut in New York.

De Amerikaanse beurzen trappelen ter plaatse. Maar beleggers moeten daar niet ongelukkig mee zijn, want de afgelopen twee dagen zijn de New Yorkse graadmeters zeer hard hersteld van de dalingen de afgelopen weken.

Beursrally: Late inschrijvers kunnen scoren

Waarom beleggers er weer vertrouwen in hebben? Ze waren bang voor omikron, maar het lijkt erop dat die variant van het coronavirus besmettelijker maar milder is. Die combinatie kan de noodzaak voor lockdowns in de komende maanden doen afnemen (meer uitleg in de video).

Apple

De ster van de dag is voor de tweede maal op rij Apple . De techreus sloot dinsdag op een recordstand af met een dagwinst van 3,5 procent en stijgt woensdag 2 procent naar 174,64 dollar. Daarbij komt de beurswaarde van 3.000 miljard dollar in zicht (zie grafiek). En dat ondanks het bericht van de Japanse krant Nikkei dat de productie van de iPhone 13 met 20 procent zou zijn gedaald tegenover eerdere doelen door het chiptekort.

Volgens Nikkei zou Apple tussen 83 en 85 miljoen exemplaren maken voor het eind van het jaar. Dat is een vijfde minder dan het bedrijf vooropstelde. Het doel om 230 miljoen exemplaren in totaal te maken is ook al niet veilig, zelfs nu Apple chips die voor de iPad bedoeld waren, zal gebruiken voor de productie van de nieuwste iPhone.

Pfizer

Pfizer zegt dat een derde dosis van zijn vaccin volstaat om sterk beschermd te zijn tegen de omikronvariant. 'Hoewel ook twee dosissen bescherming kunnen bieden tegen ernstige ziekte, laat ons vooronderzoek zien dat een derde dosis de variant neutraliseert', zegt CEO Albert Bourla.

'Garanderen dat zo veel mogelijk mensen zijn ingeƫnt met de twee dosissen en een booster is de beste manier om een verspreiding van het virus tegen te gaan.' De farmareus gaat 0,7 procent lager.

Cathie Wood

In New York maakt een nieuwe tracker van de techinvesteerder Cathie Wood zijn debuut. De ARK Transparency ETF (ticker CTRU, 'see through') bundelt 100 bedrijven die naar Woods maatstaven transparant communiceren over duurzame, sociale en bestuurlijke doelstellingen (ESG).