Apple op recordkoers dankzij VR

Wall Street wint stevig terrein. Apple geeft gas na een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. Tesla spurt vooruit nu de zakenbank UBS het koersdoel optrekt. Intel brengt zelfrijdende auto's naar de beurs.

De Amerikaanse beurzen geven na een mooie rit op maandag dinsdag nogmaals gas. De brede graadmeter S&P500 spurt met 2 procent vooruit, terwijl de techbeurs Nasdaq zelfs 2,8 procent wint. Maandag wist de Nasdaq nog het minst te winnen van de drie grote Amerikaanse graadmeters.

Waar komt die vreugde ineens vandaan? Dat heeft te maken met de uitspraken van gezondheidsadviseur Anthony Fauci. Fauci noemde de eerste signalen die hij krijgt over de omikronvariant 'bemoedigend'. Vorige week zei ook JPMorgan-strateeg Marko Kolanovic dat omikron misschien wel de katalysator van een rally kan zijn, als de virusvariant naast besmettelijker ook minder dodelijk zou blijken.

Apple

Het aandeel Apple stijgt 3,3 procent nadat de zakenbank Morgan Stanley het koersdoel verhoogt naar 200 dollar waarbij het koopadvies blijft staan. De zakenbank is onder andere enthousiast over de plannen rond virtual reality van de techreus. Het aandeel noteert aan een recordkoers van 171 dollar.

'We weten dat Apple werkt aan producten voor twee belangrijke en grote markten: virtual reality en augmented reality', zegt analiste Katy Huberty. 'Nu het moment dat deze producten op de markt komen dichterbij komt, denken we dat ook de waardering hiervoor moet worden aangepast.'

Volgens Huberty komt 6 procent van de omzet over de laatste vijf jaar komt van nieuwe producten zoals AirPods, de Apple Watch en andere producten die vijf jaar geleden nog niet bestonden. Ze denkt dat nieuwe producten zoals een headset voor augmented reality nieuwe net zoveel kan bijdragen aan de omzet als de iPad deed in de eerste vier jaar op de markt.

Tesla

Het aandeel Tesla wint meer dan 2 procent nadat de zakenbank UBS in een rapport gezegd heeft dat de elektrischeautobouwer eigenlijk geen rivaal heeft die ook maar in de buurt komt in 2022. Het koersdoel klimt van 725 naar 1.000 dollar. Opvallend is dan weer wel dat de bank zijn houden-advies laat staan.

'Tesla heeft een structureel betere toegang tot chips en batterijen door de verticale integratie van het bedrijf', zegt analist Patrick Hummel. 'Veel concurrenten hebben dat niet waardoor het marktleiderschap van de onderneming versterkt wordt.'

Tesla heeft een structureel betere toegang tot chips en batterijen door de verticale integratie van het bedrijf. Patrick Hummel UBS-analist

Op de lange termijn is Hummel nog optimistischer door de softwarekant van Tesla. 'Software is het volgende strijdveld in de wereldwijde auto-industrie en geen andere automaker staat dichterbij het te gelde maken van autonoom rijden. Ook de schaalbaarheid van de technologie leidt tot de grootste datagedreven omzetmogelijkheid in de sector.' De analist denkt wel dat de huidige koers van het aandeel die kansen in de komende jaren al reflecteert.

Daarnaast is er nog nieuws over CEO Elon Musk, want hij zei op een evenement van de zakenkrant The Wall Street Journal dat het Amerikaanse Congres het infrastructuurplan van president Joe Biden niet moet goedkeuren. In dat plan staat onder andere dat in Amerika gebouwde elektrische auto's een extra subsidie van 4.500 dollar moeten krijgen.

'Eerlijk gezegd denk ik dat het beter is als het plan er niet door komt', zei Musk. 'Ik zeg dat we van alle subsidies af moeten.' Hij denkt dat het beter is als de overheid de sector niet in de weg zit. Onlangs annuleerde de autobouwer ook al een verzoek om aanspraak te maken op Duitse subsidie voor het bouwen van een batterijfabriek nabij Berlijn die inmiddels bijna af is.

Laat de allocatie van kapitaal niet aan de overheid over. Die is er aantoonbaar niet goed in. Elon Musk Tesla-CEO

Daarnaast zei de topman dat hij het ook niet eens is met de plannen van de Democraten om miljonairs zwaarder te belasten. 'Het is niet logisch om de allocatie van kapitaal weg te halen van mensen die er goed in zijn naar mensen die daar niet goed in zijn, namelijk de overheid.'

Musk is al langer kritisch voor Biden. Hij noemde diens ploeg eerder 'niet de meest vriendelijke regering', nadat Tesla niet werd uitgenodigd op een bijeenkomst in het Witte Huis voor autobouwers, terwijl het bedrijf de meeste elektrische voertuigen verkoopt in de VS.

Intel

De Amerikaanse chipgigant Intel wil tegen midden volgend jaar zijn divisie Mobileye naar de beurs brengen. Mobileye is actief in geavanceerde bestuurdersassistentie en zelfrijdende auto's. Intel wil meerderheidsaandeelhouder blijven.