Chinese tech kan het nog op de beurs

De controversiële Chinese specialist in artificiële intelligentie SenseTime kende een steengoed beursdebuut in Hongkong. Een welkome opsteker voor de felgeplaagde Chinese techsector.

SenseTime poeierde 23 procent hoger bij zijn debuut in Hongkong, om de handelsdag uiteindelijk 11 procent hoger te eindigen. De IPO bracht 740 miljoen dollar in het laatje.

Dat sterke debuut komt enigszins verrassend, door de moeilijke aanloop richting IPO. Die stond eigenlijk gepland voor twee weken geleden, maar werd op het laatste moment uitgesteld nadat de VS SenseTime op een zwarte lijst plaatste met bedrijven waar Amerikanen niet in mogen investeren.

Dat heeft alles te maken met de core business van SenseTime. Dat gebruikt artificiële intelligentie en augmented reality om automatisch aan gezichtsherkenning te doen. Volgens de VS wordt de technologie van het bedrijf gebruikt in mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang - een beschuldiging die het bedrijf zelf overigens met klem tegenspreekt.

Duimschroeven

De Amerikaanse boycot was niet de enige drempel waar SenseTime over moest. Chinese tech zit in het algemeen al geruime tijd in het verdomhoekje op de beurs, omdat de Chinese overheid de sector danig de duimschroeven aandraait. Sinds de Chinese leider Xi Jinping een niet leitmotiv heeft gevonden in het begrip 'gedeelde welvaart', doet Peking zijn uiterste best om te machtig - en rijk - wordende bedrijven en ondernemers weer in het gareel te krijgen.

Maar ook dat weerhield SenseTime dus niet van een schitterend beursdebuut en dito waardering. Post-IPO ligt de waardering van de AI-specialist rond de 17 miljard dollar. Dat is vooral goed nieuws voor techondernemer Tang Xiao'ou, die zijn vermogen op één dag met 500 miljoen dollar zag aandikken tot 3,9 miljard.

Academicus

Tang is een atypische ondernemer, in die zin dat hij in de eerste plaats een academicus is. De Chinees doctoreerde aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology, met onderzoek naar onderwaterrobots, voor hij professor werd aan de Universiteit van Hongkong.