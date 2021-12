Chipsector onderuit na iPhone-alarm

Apple waarschuwt dat - uitgerekend in het cruciale feestdagenseizoen - de vraag naar de iPhone 13 vertraagt. Het onheilsbericht bezorgt de chipbedrijven een stevige tik op de beurs.

Apple kampte al met een wereldwijd bevoorradingsprobleem en botst nu op een nieuw obstakel: de vraag neemt af. Het grootste bedrijf ter wereld meldt zijn toeleveranciers dat de vraag naar de iPhone 13 in de aanloop naar het kerstseizoen is afgenomen. Dat meldt het persagentschap Bloomberg.

Het bericht dat Apple naar zijn leveranciers stuurde, wijst erop dat mensen afzien van de aanschaf van het toestel dat moeilijk verkrijgbaar is door het wereldwijde chiptekort. Apple had zijn productiedoel voor het model al met 10 miljoen stuks teruggeschroefd vanwege een gebrek aan onderdelen.

De techreus is nog altijd op weg naar een record in het lopende feestdagenseizoen. Analisten mikken op een omzetstijging van 6 procent tot 117,9 miljard dollar in het laatste kwartaal van het jaar. Maar het zal niet het blockbusterkwartaal worden dat Apple en Wall Street voor ogen hadden. Apple kreeg bij de opening van de Amerikaanse handel een tik van 4,2 procent. Dat is het grootste intradagverlies sinds mei. In het eerste handelsuur werd het verlies ingeperkt naar 2,7 procent.

AEX-trio

De toeleveranciers van Apple krijgen eveneens rake klappen. In Europa duikt het chiptrio van de Amsterdamse AEX collectief diep in het rood: ASML , ASM International en BE Semiconductor duiken minstens 5 procent in het rood. Apple geeft met het bericht ook aan dat het over voldoende componenten beschikt om aan de vraag te voldoen.