Daimler Truck maakt ronkend beursdebuut in Frankfurt

Na meer dan een eeuw onder hetzelfde dak splitst Daimler zijn auto- en vrachtwagenbusiness via een aparte beursgang van de truckdivisie. Die neemt een vlotte start in Frankfurt, ook al laat een plekje in de sterrenkorf nog op zich wachten.

Daimler Truck noteert voortaan als een apart bedrijf op de beurs van Frankfurt. De aandelen van de vrachtwagenbouwer openden op 28 euro, goed voor een beurskapitalisatie van 24 miljard euro. De koers veerde vlak na de opening van de handel tot 7 procent op.

De aandeelhouders van Daimler ontvangen vandaag per 2 stuks Daimler 1 stuk Daimler Truck. Daardoor zakt de koers van de aandelen van Daimler met 15 procent. Volgend jaar verandert Daimler dan van naam in Mercedes Benz Group

De opsplitsing maakt een einde aan de ruim 100 jaar waarin beide bedrijven onder één dak werkten. De spin-off is bedoeld om waarde bij beide bedrijven bloot te leggen en om Mercedes' toekomst richting elektrische voertuigen te versnellen.

Daimler behoudt een minderheidsbelang van 35 procent in Daimler Truck. 'Luxueuze personenauto's en vrachtwagens hebben weinig gemeen', zegt Daimler Truck CEO Martin Daum aan de nieuwsdienst Bloomberg. 'Er is geen overlap in technologie, klantenbasis en de manier van marketing.'

Lees meer Waar blijft de elektrische vrachtwagen?

De hoge kosten remden de winst in de vrachtwagen- en bestelwagengroep. Een toekomst als autonoom bedrijf moet de transparantie over een lopende herstructurering verhogen. De splitsing geldt als de belangrijkste strategische beslissing bij de Duitse voertuigenbouwer sinds de verkoop van Chrysler in 2007.