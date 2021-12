Dit zijn de buitenlandse beursfavorieten voor 2022 volgens analisten

Meer dan twee derde van de buitenlandse favorieten bij de analistenteams komt uit de technologiesector. Volkswagen is de favoriet bij de autobouwers, Pfizer bij de vaccinproducenten.

In de 15 ingezonden lijstjes van banken, beurshuizen en beleggingsbladen staan 54 namen. Enkele constanten vallen op: de rentegevoelige technologiesector blijft in het koopmandje liggen ondanks de opgelopen waarderingen en het uitzicht op een strakker monetair beleid.

De kleppers genieten de voorkeur op kleinere spelers. De VS en Nederland zijn omnipresent. De buitenlandse favoriet van vorig jaar, Alibaba (-50% sinds januari), zien we dit jaar nergens meer terug.

1. Prosus

Toch blijven analisten voor een blootstelling aan China kiezen via Prosus . De in Nederland genoteerde holding bestaat voor 78 procent uit een belang in het Chinese Tencent. De beurskorting van 45 procent op de intrinsieke waarde geeft voor veel analisten de doorslag. 'De markt waardeert Prosus als een monoholding zoals Tubize, Peugeot Invest of Wendel', zegt Kris Kippers van Degroof Petercam. 'Maar de markt vergeet dat elke divisie van Prosus meer dan 40 procent groeit op jaarbasis.'

Ook Inside Beleggen tipt de techinvesteerder. 'De e-commerceportefeuille moet tegen 2025 verdubbeld zijn van 50 naar 100 miljard dollar', zegt Danny Reweghs.

'Wie gelooft in de toenemende rol van tech en verwacht dat China blijft groeien, kan daar via Prosus met een fikse korting slim op inspelen', zegt Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer.

2. Microsoft

In de VS is Microsoft de onbetwiste favoriet met vier vermeldingen. 'De producten en diensten (cloud, teleconferencing en software als Windows) kwamen tijdens de coronacrisis nog meer van pas dan anders, waardoor het bedrijf de groei ongestoord kon doorzetten', schrijft Werner Wuyts van Dierickx Leys. 'Ook nu de crisis afzwakt, blijft de vraag naar de producten van Microsoft hoog.'

Ondanks de stevige concurrentie kan Microsoft een steeds groter deel van de cloudmarkt naar zich toetrekken. De divisie rond het cloudplatform Azure, waar bedrijven webopslagruimte met bijbehorende diensten kunnen huren, groeide met bijna 31 procent en tekent voor een derde van de totale omzet. 'Daar bouwt het bedrijf voort op de klantentrouw aan Windows en Office', zegt Stefaan Pintjes van Test-Aankoop. 'Dat zal Microsoft toelaten verder marktaandeel te winnen en de al erg comfortabele marge te verbeteren.' Ook de aanwezigheid in groeidomeinen als kunstmatige intelligentie en augmented reality kan een extra boost geven aan de koers, die zich op een recordniveau bevindt.

3. TKH Group

Voor het eerst verovert het techbedrijf uit het rurale Nederlandse Haaksbergen een plaatsje in deze lijst. TKH Group - de voormalige Twentsche Kabel Holding - produceert glasvezelkabels en slimme camerasystemen. Nieuwe strategische doelstellingen maken de ambities kenbaar: tegen 2025 moet jaarlijks 9 procent omzetgroei en 20 procent groei van de brutobedrijfswinst in de kaarten zitten.

'Bandenbouwtechnologie en machine vision (waarbij machines via camera's kunnen 'zien', red.) voor de bewaking van industriële processen zijn twee voorbeelden van spraakmakende domeinen waar TKH in uitblinkt', zegt Rik D'Hoest van Nagelmackers. 'Door voortdurend te innoveren wordt het marktaandeel groter.'

Het bedrijf won dit jaar 30 procent op de beurs van Amsterdam en is 2,2 miljard euro waard. 'Toch is het met een koers-winstverhouding van 17 geenszins duur gewaardeerd in zijn sector', vindt D'Hoest.

4. ASML

ASML is de derde Nederlander in de top vijf. Het bedrijf maakt fotolithografische machines voor de productie van microchips. Chipfabrikanten hebben de nieuwste machines van ASML op basis van extreem-ultravioletlithografie (EUV) nodig. Daarnaast biedt het bedrijf Deep Ultraviolet-systemen (DUV) aan. 'ASML heeft een bijna-monopolie en moet verder kunnen profiteren van de vraag naar chips', zegt Erik Joly van ABN AMRO.

Zijn dominantie op de lithografiemarkt geeft ASML een enorm prijszettingsvermogen. De groeiende mix van EUV-machines met hogere marges, die in het derde kwartaal 47 procent van de boekingen voor hun rekening namen, verhoogt de marges.

Dankzij de technologische voorsprong en een goed gevuld orderboek is het groeiverhaal van ASML zeker nog niet ten einde. Leo Stevens & Cie Private bank

'Dankzij de technologische voorsprong en een goed gevuld orderboek is dit groeiverhaal zeker nog niet ten einde', klinkt het bij de private bank Leo Stevens & Cie.

5. Pfizer

Pfizer heeft een patent op de eerste zijn. Het bedrijf was de eerste om vorig jaar een coronavaccin op de markt te brengen. Daarna kwamen de eerste booster, de eerste toelating voor een vaccin voor tieners en daarna voor kinderen. Nu staat een eerste covidpil op stapel. Maar ook buiten covid om is de pijplijn spectaculair, onder meer in oncologie, cardiologie, metabolisme, immunologie en luchtwegaandoeningen. Pfizer heeft 94 middelen in ontwikkeling waarvan er zich 27 in de derde en laatste klinische fase bevinden.

'De markt onderschat de geneesmiddelen in ontwikkeling en de kwaliteit van het onderzoek bij Pfizer', zegt het researchteam bij BNP Paribas Fortis. 'De waardering blijft erg aantrekkelijk'. Pfizer handelt tegen zo'n 10 keer zijn verwachte winst. Daarnaast is het een trouwe dividendbetaler: in november werd het 331ste opeenvolgende dividend uitgekeerd.

6. Alphabet

Ondanks koerszwakte in de jongste maand is de Google-moeder het strafste FAANG-aandeel dit jaar met een koerswinst van bijna 70 procent. Alphabet is een holding met de internetgigant Google als volledige dochteronderneming. De omzet van Alphabet is grotendeels afkomstig van Google, waarvan meer dan 85 procent uit online reclame.

'Dankzij de gestegen online consumentenactiviteit bleef de vraag om te adverteren op de Google-platformen boomen', zegt Dierickx Leys. Het beurshuis heeft ook sterke groeiverwachtingen van Google Cloud. 'Zowel de omzet als de winst zou in de lift blijven zitten', zegt ook ABN AMRO.

7. Volkswagen

Dankzij Volkswagen is naast Amsterdam en New York ook de beurs van Frankfurt in de lijst vertegenwoordigd. Volkswagen bleef de jongste maanden achter op andere Duitse autoconstructeurs. Een inhaalbeweging dient zich volgens ons analistenpanel aan.

Met de nieuwe hybride en volledig elektrische modellen van zowel Skoda, Volkswagen als Audi wil je echt wel gezien worden. Van Lanschot Private bank

VW zet zwaar in op elektrische modellen en boet niet in op ontwerp en premiumificatie. 'Met de nieuwe hybride en volledig elektrische modellen van zowel Skoda, Volkswagen als Audi wil je echt wel gezien worden', schrijft Van Lanschot.

'Volkswagen is pure value', zegt Gert Bakelants van De Belegger. 'We zien in 2022 die waarde ontbolsterd door een mogelijke beursgang van dochter Porsche en de batterijtak. De waarde van Porsche wordt op 85 à 100 miljard euro geschat, terwijl de marktkapitalisatie van de hele Volkswagen-groep slechts 110 miljard euro bedraagt.'

'Kies wel het preferente aandeel', geeft Bakelants mee. 'Dat is goedkoper en liquider.'

8. Just Eat Takeaway

Nog een herstelkandidaat is de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway . Volgens Inside Beleggen is het een van de grootste ontgoochelingen (-48% sinds januari) van 2021 op Euronext Amsterdam. 'Het aandeel werd zwaar afgestraft omdat de markt vraagtekens zet bij de enorme expansiedrang en vooral bij de overname van het Amerikaanse Grubhub.'

'Maar Just Eat Takeaway heeft al bewezen overnames te kunnen integreren en rendabiliseren. Het aandeel noteert met een extreme korting op de sectorgenoten en dat biedt herstelpotentieel in 2022.'

Dat denkt ook 1 Vermogensbeheer. 'Wij geloven in de visie van Just Eat Takeaway, dat een monopolie nastreeft. Het bedrijf is uitstekend geplaatst om te profiteren van de trend dat mensen minder tijd maken om te koken.'

9. Activision Blizzard

Voor de gamestudio Activision Blizzard is het een pijnlijk jaar. De groei is overschaduwd door interne schandalen over seksuele intimidatie en misbruik op de werkvloer. De roep om het aftreden van CEO en oprichter Bobby Kotick klinkt steeds luider en de koers kelderde dit jaar met 35 procent.

'Los daarvan vinden we Activision Blizzard een van de beste bedrijven in de gamingsector', zegt Dierickx Leys. 'De onderneming heeft een heel sterke portefeuille van gamefranchises, waardoor vervolgspellen een redelijk loyaal gamepubliek aanspreken.'

'Het aandeel noteert tegen slechts 15 keer de winst, terwijl de sector structureel groeit', klinkt het bij De Belegger. 'Met een brutomarge van ruim 40 procent is het bedrijf rendabeler dan de meeste kleine studio's. Bovendien is de balans gezond met een stevige nettocashpositie.'

10. Sanofi

Sanofi hinkt achterop in de wereldwijde vaccinrace en loopt daardoor ook achter op sectorgenoten qua waardering. In de voorbije tien jaar waren er ook tegenslagen met de pijplijn. Toch kan 2022 het jaar van de ommekeer zijn, denken Leleux en ING. Er zit een 80-tal producten in de pijplijn en verscheidene fase 2- en fase 3-onderzoeksresultaten worden in 2022 verwacht, onder meer rond borstkanker en de ziekte van Parkinson.

'Vooral het recent goedgekeurde eczeemmiddel Dupixent kan een gamechanger zijn voor het bedrijf', zegt het aandelenteam van ING. 'Het middel kan een totale omzet van 10 miljard dollar halen. Dat zit nog niet in de koers.'