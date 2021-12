Dow Jones sluit 2 procent hoger

De dreiging van monetaire verstrakking lijkt een sectorrotatie op gang te brengen. Crypto- en kleinere techaandelen hadden het wat moeilijker, terwijl de oude economie zegevierde. Cathie Wood zegt dat haar techaandelen niet in een zeepbel zitten.

De winsten op Wall Street waren van twee snelheden. Terwijl de industriegraadmeter Dow Jones fors gas gaf met winst van 2 procent, veerde de techbarometer Nasdaq met 0,9 procent op. Daarbij moet gezegd dat de grote stijgers in de Nasdaq vooral big tech waren. We kunnen al iets verklappen: de razend populaire sterbelegger Cathie Wood denkt dat het feestje voor techaandelen nog lang niet voorbij is.

De kleinere techaandelen - de echte groeiers dus - deden het minder, net als crypto-aandelen. De techspelers Palantir en Peloton zakten 1 en 2,4 procent, cryptoaandelen als Riot Blockchain en Coinbase zakten met 1,8 en 0,9 procent. Deze laatste groep aandelen heeft ook last van de daling van de bitcoin het afgelopen weekend.

Inflatie = schorpioen op je arm

Waarom doen die groeiers het nu minder, terwijl de aandelen van de oude economie vooruit spurten? Dat heeft alles te maken met de vrees voor strengere centraal bankiers nu de inflatie die eerder vooral als 'tijdelijk' werd gezien, mogelijk een meer permanent karakter heeft (zie video: Inflatie = schorpioen op je arm). Vorige week zei de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) Jerome Powell nog dat hij mogelijk zelfs het stimuluspakket sneller dan verwacht gaat terugdraaien.

En de dreiging van een hogere rente door strenger beleid raakt techbedrijven het meest. Bij techbedrijven zijn de toekomstige winsten het belangrijkst voor de waardering, en een hogere rente verlaagt de huidige waarde van die toekomstige winsten.

Logisch dat beleggers zich bij de huidige hoge waarderingen van techaandelen gaan afvragen: 'Zitten we in een zeepbel?' Volgens de uitgeefster van de Ark Innovation-ETF Cathie Wood is dat niet het geval. Ze zegt dat de aandelen in haar trackers niet te hoog gewaardeerd zijn, maar andere 'benchmark'-aandelen wel.

De oude-economie gaf fors gas, want de drie grootste winnaars in de S&P00 waren allen zeer coronagevoelige cruise-aandelen. Norwegian Cruise Line Holdings won een forse 9,5 procent, Royal Caribbean veerde 8,2 procent op en Carnival steeg 8,1 procent.

Ook de luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines knalden een stevige 7,9 en 7,3 procent hoger.

Disruptieve innovatie

Cathy Wood blijft het geloof in haar techaandelen behouden, ondanks de verliezen van de laatste weken. Ze denkt juist dat eerder de 'benchmark'-aandelen problemen zullen krijgen en mogelijk zelfs in een zeepbel zitten. Volgens beurswebsite The Street verwijst ze vooral naar grote techreuzen als Meta Platforms , Alphabet , Amazon , Apple en Microsoft . De grootste participaties van de Ark Innovation ETF zijn Tesla , Coinbase, Teladoc Health en Zoom . 'We zitten niet in een zeepbel', zegt ze tegen de zakenzender CNBC. 'Ik denk dat we nog niet begonnen zijn met het belonen van innovatie voor wat er staat te gebeuren. De zeepbel zit in de 'benchmark'-aandelen.'

De tracker is sinds begin dit jaar met 20 procent gezakt. Maar over de afgelopen twee jaar is de ETF bijna in waarde verdubbeld. Over de afgelopen vijf jaar kende de tracker een gemiddeld jaarlijkse rendement van 41 procent. Wood zit vooral in aandelen die bezig zijn met disruptieve innovatie. En 'aan de andere kant is creatieve destructie en we geloven dat veel traditionele benchmarks in de hoek zitten waar dat gaat plaatsvinden'.

Tesla

Het aandeel Tesla daalde met 0,6 procent nadat het persbureau Reuters heeft gemeld dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC de beschuldigingen van een voormalig Tesla-medewerker onderzoekt.