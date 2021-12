GameStop boekt groter dan verwacht verlies

De videogameketen meldt een kwartaalverlies dat ruim dubbel zo groot is als de markt had verwacht. Het bedrijf zit dankzij zijn ontplofte beurskoers op een reusachtige cashberg.

Een versnelling in de verkoop van spelconsoles en videogames bezorgde GameStop een gestegen omzet. De totale verkoop bedroeg in het derde kwartaal 1,3 miljard dollar, tegenover 1 miljard dollar vorig jaar in dezelfde periode. De verwachting op Wall Street lag op 1,19 miljard dollar. 'Merken als Samsung, Vizio, LG en Razor droegen bij tot de groei', aldus het persbericht.

Die gestegen omzet vertaalt zich niet in winst. GameStop meldt een verlies dat ruim twee keer groter is dan de consensusverwachting. Het nettoverlies bedraagt 105,4 miljoen dollar, of - hoe ze het in de VS graag uitdrukken, 1,32 dollar per aandeel. Analisten hadden op een verlies per aandeel van 0,52 dollar gerekend.

GameStop stond in het voorbije jaar in de spil van de hype rond zogenaamde memestocks waarbij beleggers laaggewaardeerde aandelen pijlsnel de hoogte in joegen. Dankzij die koerssprong kon het bedrijf zich via forse kapitaalverhogingen ontdoen van schulden. Het had aan het einde van het kwartaal 1.41 miljard dollar in cash op de balans. De schuld is herleid tot nul, wanneer je een Franse covidsteunlening van 46,2 miljoen dollar aan de Franse afdeling buiten beschouwing laat.

1,41 miljard dollar Cash op de balans bij GameStop

De keten probeert te transformeren van 'fysieke' winkelketen naar een onlineverkoopplatform. Dat gebeurt onder leiding van een hele nieuwe bedrijfstop. Ryan Cohen, de oprichter van onlinedierenvoedingverkoper Chewy werd benoemd tot bestuursvoorzitter. Cohen schudde op zijn beurt het managment door elkaar door twee voormalige topmanagers van Amazon, Matthew Furlong en Mike Recupero, als CEO en COO te benoemen.

Dagvaarding

Op 25 augustus vaardigde de Amerikaanse beurswaakhond SEC een dagvaarding uit in een onderzoek naar de doldwaze koersbewegingen van GameStop. 'Wij zijn bezig met de opmaak van de documenten en hebben volledige medewerking verleend', klinkt het in de marge van de kwartaalcijfers. 'Dit onderzoek zal naar verwachting geen nadelige gevolgen voor ons hebben'.