Goud op weg naar slechtste jaar sinds 2015

Terwijl de Amerikaanse beurzen donderdag nieuwe records vestigen, stevent het edelste metaal af op zijn beroerdste jaar sinds 2015.

De goudprijs stijgt donderdag bij een dunne handel. De spotprijs voor goud gaat 0,2 procent hoger naar 1,807.06 dollar per ounce. De rente op Amerikaanse staatobligaties daalt en compenseert druk van een stevige dollar.

Dat is een opsteker voor het edelmetaal dat tot dusver al met 5 procent daalde dit jaar. Daarmee wordt 2021 zo goed als zeker het slechtste jaar voor goud sinds 2015. Dat is opmerkelijk in een jaar waarin de inflatie, waartegen goud als de ultieme bescherming geldt, fors oprukte.

'We verwachten dat de goudprijs meer richting zal krijgen, eens de volumes volgende week weer aandikken', zegt Philip Streible, hoofdstrateeg bij de Amerikaanse brokerfirma Blue Line aan Reuters. 'Nu bevinden we ons in een extreem laag vakantievolume'.

Analisten verwachten dat de inflatie de komende maanden de prijs van goud de hoogte gaat injagen. ‘De langetermijnrente in de Verenigde Staten stijgt weliswaar, maar de inflatie stijgt harder. Daardoor blijft de reële rente heel laag en verliest goud zijn aantrekkingskracht niet ten opzichte van beleggingen die uitkeren', klinkt het bij fondsbeheerder bij Allianz Global Investors.

Wall Street

De appetijt voor goud gaat donderdag hand in hand met een appetijt voor aandelen. Op de laatste volledige handelsdag van het jaar bouwen de Amerikaanse aandelenbeurzen verder aan hun recordreeks. Zowel de S&P 500 (+0,3% naar 4.808,9 punten) als de Dow Jones (+0,3% naar 36.679 punten) vestigen een nieuw record.

De aandelenbeurzen krijgen steun van een nieuw cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal Amerikanen dat een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indiende, daalde vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het ministerie van Arbeid. De eerste aanvragen voor staatswerkloosheidsuitkeringen daalden tot een seizoengezuiverd aantal van 198.000 voor de week die eindigde op 25 december, van een herziene 206.000 een week eerder. Begin deze maand daalden de claims tot een niveau dat voor het laatst in 1969 werd gezien.