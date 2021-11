Grootste Indiase beursgang flopt

Wat een hoogfeest in Mumbai had moeten worden, draaide uit op een tragedie. Paytm maakte een fel gehypete beursgang in mineur. Het aandeel van de betaalapp dook op de eerste dag naar 1.586 roepies (-26%) onder de introductieprijs. De IPO-prijs bedroeg 2.150 roepies, de bovenkant van de vooropgestelde vork.

'We zitten er voor de lange termijn in', zei hij. 'We zullen op de afspraak zijn.'

Sharma richtte Paytm twintig jaar geleden op en was een pionier in digitale betalingen in een land dat nog vooral draait op cash. De naam, een afkorting van Pay Through Mobile, rijmt op ATM, het Engels voor betaalautomaat.