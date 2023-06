Hoop op rentepauze duwt Wall Street hoger

De New Yorkse graadmeters veren op nu beleggers almaar meer rekenen op een rentepauze van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Nio doet dan toch mee met de prijzenoorlog van Tesla. Carnival is de grootste stijger dankzij een koopadvies van JPMorgan.

De Amerikaanse beurzen staan in het groen. De Dow Jones wint rond 17.20 uur 0,1 procent en de Nasdaq schiet een stevige 0,6 procent hoger.

Dat met name de techbeurs Nasdaq hoger schiet hoeft niet te verrassen, omdat vooral groeiaandelen gevoelig zijn voor rentevooruitzichten. Beleggers denken in toenemende mate dat de Fed woensdag overgaat op een rentepauze na de grootste renteverhoging in 40 jaar (zie grafiek).

Hogere rentes duwen de huidige waarde van toekomstige winsten omlaag. Beleggers waarderen techbedrijven met name voor de winsten in de toekomst, waardoor vooral de groeiaandelen opveren bij hoop op een rentepauze. Intel klimt ruim 5 procent en Oracle met 6 procent. Deze laatste softwarereus komt nabeurs met kwartaalcijfers, maar in aanloop van de resultaten heeft beurshuis Wolfe Research het advies verhoogd naar 'kopen' met een koersdoel van 130 dollar.

Nio

Ook het techaandeel Nio trekt een spurtje van 9 procent, nadat het stevige prijsverlagingen aankondigt. Per direct gaat de gemiddelde prijs voor een elektrische auto omlaag met ongeveer 4.200 dollar. En dat terwijl de autobouwer in april nog zei dat het niet meegaat met de prijsverlagingen van marktleider Tesla.

Maar het bedrijf moet wel meegaan in de prijzenoorlog omdat ook andere Chinese autobouwers in navolging van Tesla de prijzen laten zakken. Als Nio niet volgt zal het de volumes zien dalen. In mei daalden de leveringen al van gemiddeld 10.000 voertuigen per maand in het eerste kwartaal naar 6.155.

De lagere autoleveringen zetten nu al druk op de kaspositie van het bedrijf, zoals bleek uit de kwartaalcijfers die de onderneming vrijdag publiceerde. Om die reden zei CEO William Li in de marge van de kwartaalresultaten dat hij kapitaal- en onderzoeksuitgaven zou uitstellen.

Maar de koersklim lijkt ook deels te danken aan een stevige prognose van de groep. 'De vooruitzichten van het management wijzen op een herstel van de leveringen tot boven 10.000 auto's per maand in het tweede kwartaal', klinkt het bij Joanna Chen van Bloomberg Intelligence. Daarnaast heeft de onderneming tot doel om in de tweede jaarhelft maandelijks gemiddeld 20.000 wagens te verkopen.

Vermoedelijk hebben beleggers al een groot deel van de problemen bij Nio ingecalculeerd, want het aandeel noteert bijna de helft lager dan een jaar geleden. Die problemen lijken nog niet voorbij. De brutomarge donderde van 3,9 procent in het vierde kwartaal naar 1,5 procent in het eerste kwartaal, terwijl dat cijfer in het eerste drie maanden van 2022 nog op 14,6 procent stond. En daar komen de prijsverlagingen nu dus nog bij.

Carnival

's Werelds grootste cruisemaatschappij Carnival (Costa Cruises, Princess Cruises, Holland America Line) schiet liefst 12 procent hoger, goed voor de beste prestatie in de S&P500. Aanleiding is een adviesverhoging van JPMorgan tot 'kopen'.

'In vergelijking met andere cruiseuitbaters heeft Carnival zwaar geïnvesteerd in reclame. Dat zal toelaten sneller te groeien tegen mooie prijzen, wat aanleiding kan geven tot een sneller dan verwachte schuldafbouw', klinkt het.