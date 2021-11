Kluisjeskoning InPost krijgt rammeling

Het Poolse e-commercebedrijf InPost, dat op Euronext Amsterdam noteert, tekende woensdag voor een onaangename verrassing. Een zware afstraffing was het resultaat.

Omdat de groei van het pakjesverkeer vertraagt zowel in Polen, zijn hoofdmarkt, als op andere markten, verlaagt InPost zijn omzetprognose voor het hele jaar. De uitbater van automatische kluisjes voor onlineshopping verwacht dat zijn omzet – zonder het op 1 juli overgenomen Mondial Relay – tussen 3,46 en 3,56 miljard zloty (tussen 743 en 764 miljoen euro) zal uitkomen. Dat levert nog altijd een groei van 37 tot 41 procent op, maar het is toch een afknapper.

In mei had InPost zijn omzetprognose immers nog opgekrikt, van 3,5 à 3,6 miljard zloty naar 3,7 à 3,8 miljard zloty. Inclusief het Franse pakjesbezorgplatform Mondial Relay rekent InPost op een omzet tussen 5,6 en 5,8 miljard zloty. Gevoelig minder dan de prognose van begin september : 5,9 tot 6,15 miljard zloty.

De prognose voor de winstmarge blijft deels onveranderd: een aangepaste brutobedrijfswinstmarge (ebitda-marge) van 41 tot 43 procent, dit zonder rekening te houden met Mondial Relay. Inclusief die acquisitie mikt InPost op een marge van 32 à 33 procent. Dat is iets krapper dan wat tot dusver werd verwacht, met name 32 tot 34 procent.

In het derde kwartaal bleef InPost wel stevig groeien. Het aantal lockermachines – het bedrijf spreekt van APM’s of ‘automated parcel machines’ – in Polen nam met 53 procent toe tegenover een jaar eerder. De ‘internationale’ activiteiten – vooral het Verenigd Koninkrijk en Italië – groeiden nog sterker met een ruime verdubbeling van het aantal APM’s.