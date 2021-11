Moderna loopt op kop in S&P500

De vaccinmaker Moderna krijgt op de beurs een nieuwe impuls door de omikronvariant van het coronavirus. Daarmee breidt het zijn voorsprong op andere leden van de brede Amerikaanse graadmeter S&P500 uit.

Het aandeel Moderna stijgt de laatste dagen weer stevig. Vrijdag klom het aandeel 20 procent en ook maandag gaat het ruim 10 procent hoger. Voor een verklaring hoeven we niet ver te zoeken: de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Een variant die besmettelijker is dan de huidige dominante deltavariant.

Die nieuwe variant is een nachtmerrie voor iedereen die graag terug naar volledige vrijheid wil, maar voor vaccinmakers betekent het ook weer inkomsten. Want hoe langer het coronavirus blijft ronddwalen in de wereld, hoe langer burgers boosterprikken moeten zetten en dat is precies waar vaccinmakers als Moderna van leven.

Het goede aan onze MRNA-vaccins is dat we heel snel kunnen schakelen. Paul Burton Medisch hoofd van Moderna

Hoe gevaarlijk de nieuwe variant is, weten we nog niet. Dat is overigens een algemeen probleem met de coronacrisis. Iedere dag komen nieuwe onderzoeksdata binnen maar die zijn allesbehalve volledig. Datzelfde geldt overigens voor de werkzaamheid van vaccins. Zo weten we bijvoorbeeld niet in hoeverre de huidige coronavaccins bescherming bieden tegen de nieuwe variant. Bij de deltavariant lijkt inmiddels wel bewezen dat de vaccins goed werken om de ernst van de klachten sterk te verminderen en om de kans op overlijden te doen dalen.

Vaccin

Moderna liet zondag wel weten dat het - mocht het nodig zijn - tegen begin volgend jaar een vaccin kan hebben dat aangepast is aan de omicromvariant. 'In de komende weken moeten we een beter beeld krijgen van de bescherming die het huidige vaccin biedt tegen deze variant', zei het medische hoofd Paul Burton van Moderna afgelopen zondag op de Britse tv-zender BBC. 'Maar het goede aan onze MRNA-vaccins is dat we heel snel kunnen schakelen. Als we een volledig nieuw vaccin moeten maken, dan denk ik dat het pas begin 2022 is dat we dat op grote schaal kunnen aanbieden.'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt maandag dat omikron een 'zeer hoog' wereldwijd risico vormt. 'Gezien de mutaties die mogelijk immuunontsnappingspotentieel en overdraagbaarheidsvoordeel kunnen opleveren is de kans op mogelijke verdere verspreiding van deze variant op mondiaal niveau groot.'