Nasdaq beleeft slechtste dag sinds februari

Techaandelen zakten stevig weg nu een renteverhoging kort na de afbouw van de stimulus in maart waarschijnlijker wordt.

De Amerikaanse beurzen noteerden in de min. De Dow Jones wist de schade te beperken tot een verlies van 1,1 procent, maar de meer techrijke S&P500 moest 1,9 procent inleveren. De technologiebeurs Nasdaq dook zelfs 3,3 procent lager, waarmee het de slechtste dag sinds februari beleefde. De verliezen van de techaandelen hebben te maken met de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed), die om 20.00 uur naar buiten kwamen.

Renteverhogingen zijn mogelijk kort na de afbouw van de stimulus in maart.

De notulen laten niets schokkends of nieuws zien, maar schetsen wel een beeld van een strenger wordende Fed. Veel leden van het rentecomité denken dat de economie dicht bij een maximale werkgelegenheid is - een doelstelling van de centrale bank. Dat wekt de suggestie dat op de afbouw van het stimulusprogramma in maart snel een renteverhoging kan volgen.