Oude economie herleeft op Wall Street

De beurzen in New York zijn zeer gemengd gesloten. Techaandelen leveerden in terwijl de bedrijven in de oude economie in de plus stonden. De oorzaak: omikron-optimisme.

Beleggers lijken zich weinig zorgen over de piekende besmettingscijfers als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus. Maandag waren er meer dan 1 miljoen besmettingen in de VS, waarmee deze golf er groter is dan elke eerdere.

Het aantal ziekenhuisopnames ligt echter lager dan in de vorige golven. Dat stemt beleggers optimistisch. Ze hopen dat het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting van de intensieve zorg beperkt blijft, waardoor de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd.

En daardoor sturen beleggers aandelen in de oude economie hoger. De industriegraadmeter Dow Jones won 0,6 procent en boekte daarmee een nieuw slotrecord. Kijkt men echter naar de techaandelen, dan zien we een minder rooskleurig beeld. De Nasdaq zakte een stevige 1,3 procent.

Reisaandelen

De reisaandelen, die het meest leden onder coronabeperkingen, profiteerden dus van het omikronoptimisme. De vliegtuigmaatschapij American Airlines wint 1,1 procent, Delta Air Lines 0,9 procent en de vliegtuigbouwer Boeing 2,1 procent. Dee cruise-uitbater Norwegian wint 8,6 procent.

Oliewaarden

Ook de olieaandelen veerden op. Nochtans heeft de OPEC+, het kartel van olieproducerende landen en zijn bondgenoten, een productieverhoging vanaf februari met 400.000 vaten per dag goedgekeurd. De prijs van een vat WTI-olie stijgt 1,9 procent naar 77,28 dollar. De productieverhoging werd door de markt verwacht, wat mogelijk verklaart waarom de olieprijs niet zakt.

Occidental Petroleum gaat 8 procent hoger. Halliburton klimt 6,3 procent, Schlumberger stijgt 4,8 procent en Marathon wint 4,5 procent.

Ook hier speelt het omikron-optimisme waarschijnlijk een rol. Want als de economie inderdaad niet al teveel op slot hoeft, blijft de vraag naar olie op peil en daar profiteren logischerwijs ook de oliebedrijven van.

Tesla

Het aandeel Tesla ging maandag ruim 10 procent hoger na de bekendmaking van sterke leveringscijfers, maar dinsdag leverde het meer dan 4 procent in. De elektrische autobouwer ligt onder vuur omdat hij een showroom opent in de omstreden Chinese provincie Xinjiang. Volgens mensenrechtenorganisaties worden daar meer dan 1 miljoen mensen, vooral Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, in kampen vastgehouden.