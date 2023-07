AI-boost stuwt Palantir 10 procent hoger

De Amerikaanse beurzen veerden maandag op. Palantir steeg stevig voor de tweede dag op rij na een ronkend koopadvies van Wedbush. 'Het kan een grote speler in de AI-revolutie worden.'

Het zonnetje scheen op de New Yorkse beurzen, maar wel wat minder hard dan vorige week. De Dow Jones sloot met een plus van 0,3 procent terwijl de techbeurs Nasdaq 0,2 procent bijschreef.

Een beperkende factor in het beursoptimisme was Japan. Het land van de rijzende zon zag de tienjaarsrente maandagochtend tot het hoogste niveau - 0,6 procent - in negen jaar klimmen. Daardoor zag de Japanse centrale bank zich genoodzaakt in te grijpen met een verrassingsaankoop van staatsobligaties. De onrust op een grote markt als Japan weegt daarom ook in de VS wat op de risicoappetijt.

De markt vraagt zich af of de Amerikaanse economie een zachte landing zal maken. Vivek Paul Strateeg bij BlackRock

Daarnaast blijven de zorgen over de economie. 'De markt vraagt zich af of de Amerikaanse economie een zachte landing zal maken', zegt Vivek Paul van BlackRock. 'De economische cijfers moeten uitwijzen of de snelle daling van de inflatie een bredere trend is of dat die volatiel blijft.'

Het Amerikaanse banenrapport wordt vrijdag gepubliceerd. Dan weten we of de krappe arbeidsmarkt afkoelt. Als dat zo is, is dat gunstig voor de inflatievooruitzichten.

Tolkien

Palantir kreeg voor de tweede dag op rij een AI-impuls van 11 procent. De techonderneming - die zijn naam dankt aan de wonderlijke voorspellingsballen uit de boeken van J.R.R. Tolkien (zie foto) - is stevig in trek nadat Wedbush zijn opvolging begonnen is met een koopadvies en koersdoel van 25 dollar. Reden: de defensiespecialist verandert in een echte AI-speler.

'Palantir is een grote speler in de AI-revolutie van de komende tien jaar', klinkt het bij analist Daniel Ives va Wedbush. Het bedrijf heeft daarnaast 'een stevige slotgracht met AI' zodat het sterk vooroploopt op concurrenten. 'Palantir heeft een unieke kans om een significant marktaandeel te krijgen in een markt van 800 miljard dollar.'

Palantir AIP | Defense and Military

Als u zelf eens wilt zien hoe Palantir bijvoorbeeld op het slagveld het verschil probeert te maken dan moet u de bijgevideo links zien. Daarin is te zien hoe men een melding krijgt van een vijandelijke opmars in Oost-Europa. Vervolgens kan door middel van een chatbot meer informatie ingewonnen worden (door bijvoorbeeld een videodrone te laten opstijgen) en kan zelfs een eliminatiestrategie bedacht worden.

Het AI-optimisme duwde Palantir sinds het rapport van Wedbush al ruim 20 procent hoger tot 19,40 dollar. Sinds begin dit jaar bedraagt de winst liefst 202 procent. Het aandeel is daarmee wel duur, aangezien de koerswinstverhouding - zelfs gerekend met de verwachte winst per aandeel in 2026 (0,40 dollar) - bijna 50 bedraagt. Voor het gemiddelde bedrijf in de S&P500 is dat cijfer 24.

Adobe

Een ander AI-bedrijf dat een spurtje trok, was Adobe met een koerswinst van 3,3 procent. Morgan Stanley-analist Keith Weiss ziet voor de maker van creatieve software nog eens 25 procent opwaarts potentieel met een koersdoel van 660 dollar. 'Meer duidelijkheid over AI-producten en de manier waarop het daaraan geld aan wil verdienen versterken onze overtuiging dat de organische groei opnieuw een impuls krijgt.'