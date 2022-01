Powell bezorgt Wall Street nieuwe U-bocht

De Amerikaanse beurzen buigen verliezen om in winst na een hoorzitting van Jerome Powell in de Amerikaanse senaat. De Fed-voorzitter beloofde de oprukkende inflatie te smoren, maar leek daarbij beducht voor calamiteiten op de financiële markten.

De moodswings zijn talrijk in deze eerste handelsweken van het jaar. Net als maandag nemen de Amerikaanse beurzen dinsdag een bocht van 180 graden in de loop van de handelsdag. Een verliesopening ruimt plaats voor afgetekende winst in de latere handelsuren. Nasdaq leidt met een winst van 1,3 procent. De S&P500 kan een vijfdaagse winstreeks staken en rukt 0,6 procent op. De Dow Jones (+0,2%), die recent profiteerde van een sectorrotatie richting industriewaarden, moet het met een gematigdere winst stellen.

De aanleiding is een hoorzitting van Jerome Powell in de Amerikaanse senaat. De Fed-chef vertelde de senaatscommissie voor het Bankwezen dat de Amerikaanse centrale bank niet zal aarzelen in te grijpen om de inflatie te beteugelen. 'Als we de rente op termijn meer moeten verhogen, zullen we dat doen', merkte hij op.

Balansafbouw

Powell zei ook dat de Amerikaanse economie in een veel sterkere staat verkeert dan de laatste keer dat de centrale bank haar balans verkleinde. Hij zei dat de balansafbouw deze keer sneller zal gaan. Powell merkte wel op dat beleidsmakers nog altijd discussiëren over manieren om de balans van de Fed te verkleinen, en zei dat het soms twee, drie of vier vergaderingen kan kosten om dergelijke beslissingen te nemen. Daarmee wijkt de angst voor een snelle en agressieve afbouw.

Powell heeft in de senaat opnieuw zijn rol gespeeld van 'Goudlokje in een pak'. Steve Sosnick Interactive Brokers

'Ik heb Powell eerder omschreven als Goudlokje in een pak, en tot op zekere hoogte denk ik dat hij die rol vandaag opnieuw speelde', zegt Steve Sosnick, hoofdstrateeg bij Interactive Brokers aan Bloomberg. 'Terwijl hij de juiste toon aansloeg over het inperken van de balans en het bestrijden van de inflatie, maakte hij tussen de regels duidelijk dat hij de markten niet wil ontstemmen.'

