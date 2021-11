Powell en omikron wegen op Wall Street

Powell is van plan een versnelling van de tapering al op de volgende rentevergadering te berde te brengen. Hij spreekt over een beëindiging ‘enkele maanden vroeger’ dan nu voorzien. Als de Fed zijn aankopen vanaf november maand na maand met 15 miljard afbouwt, zouden de obligatieaankopen in juni stilvallen volgens de huidige timing. Powell zei ook dat hij tegen de volgende rentevergadering, over een tweetal weken, meer data en informatie hoopt te hebben over omikron.