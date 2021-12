Rivian tuimelt naar laagste punt sinds beursgang

Wall Street gaat lager. Rivian heeft problemen met de levering van auto's en krijgt een klap. General Motors ziet de CEO van zijn tak zelfrijdende auto's opstappen en zakt stevig.

De beurzen in New York moesten donderdag al stevig inleveren en ook vrijdag is het opnieuw een rode dag. De Dow Jones levert rond 19.15 uur 1,3 procent in. Opvallend is wel dat de technologiebeurs Nasdaq - die donderdag de grootste afstraffing kreeg -ter plaatse trappelt.

Centraal bankiers strenger, markt in de war

Beleggers lijken wat verward te reageren op het besluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om het monetaire beleid te verstrakken. Woensdag gingen de beurzen nog stevig hoger nadat de Fed een versnelde afbouw van het stimulusbeleid aankondigde en tegelijk hintte op drie renteverhogingen in 2023 (zie video).

Rivian

De elektrische autobouwer Rivian zakt met meer dan 11 procent tot 96 dollar. Daarmee noteert het aandeel op het laagste peil sinds de beursgang. De koers is nog wel hoger dan de IPO-prijs van 78 dollar.

Het bedrijf kwam met cijfers over het derde kwartaal en met slecht nieuws over de leveringen. Want hoewel de onderneming bevestigde dat er een sterke vraag is naar de R1T-pickup-truck, er zijn meer dan 71.000 bestellingen op dit moment, zijn er problemen in de aanvoerketen waardoor de levering van de auto's in het gedrang komt. Inmiddels zijn er wel 652 auto's geproduceerd en zijn er 386 afgeleverd.

'Het goede nieuws is dat we niet denken dat er op de langere termijn leveringsproblemen zijn', zegt CEO RJ Scaringe in een analistencall. 'Het zijn problemen die opgelost kunnen worden. Ook arbeidstekorten en problemen met de opstart van de productie hadden invloed op ons resultaat.'

Met de hoge waardering waren leveringsproblemen wel het laatste waar beleggers op zaten te wachten. DAN IVESE ANALIST BIJ WEDBUSH

'Wall Street zal teleurgesteld zijn om deze leveringsproblemen te zien, ondanks dat het hier dus niet om een probleem gaat met betrekking tot de vraag naar de auto's', zegt Wedbush-analist Dan Ives. 'Met de hoge waardering in verhouding tot de komende cijfers op korte termijn, waren leveringsproblemen wel het laatste waar beleggers op zaten te wachten.

'We denken dat de R1T het meest aantrekkelijke product op de markt is voor 80.000 dollar', zegt Morgan Stanley. Volgens analist Adam Jones is Rivian de enige die Tesla echt kan uitdagen.

General Motors

General Motors (GM) krijgt een tik van 5 procent nu de CEO van de divisie voor zelfrijdende auto's (Cruise), Dan Ammann, plots per direct vertrekt bij de autobouwer. De tak staat op het punt om vergunningen te krijgen om zelfrijdende taxi's in te schakelen in San Francisco. CEO Mary Barra zei eerder dat deze activiteiten mogelijk 50 miljard dollar kunnen opleveren voor de komende zes jaar.