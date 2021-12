S&P500 sluit op recordhoogte

Wall Street reageerde stoïcijns op het hoge inflatiecijfer. Oracle kreeg een boost vanjewelste dankzij beter dan verwachte resultaten. En Costco waarschuwde voor kerstcadeautjes die te laat komen.

De Amerikaanse beurzen sloten stevig in de plus. De brede graadmeter steeg zelfs met 1 procent tot een recordhoogte van 7.412 punten. Daarmee bleven beleggers stoïcijns onder het feit dat de Amerikaanse inflatie naar het hoogste niveau in 40 jaar is gestegen. In november kwam de inflatie uit op 6,8 procent. De kerninflatie - het cijfer zonder voeding en energie - steeg van 4,6 procent in oktober naar 4,9 procent in november.

Inflatie = schorpioen op je arm

Het hoge inflatiecijfer verhoogt de druk op de Amerikaanse centrale bank (Fed) om het aankoopprogramma van obligaties sneller terug te draaien dan gepland. Een groot deel van de inflatoire druk lijkt van tijdelijke aard. Maar inflatie is niet alleen het gevolg van pure economische druk - een hoge vraag bij te weinig aanbod -, maar ook van verwachtingen. Als een voldoende groot deel van de bevolking alleen al denkt dat de inflatie hoog zal blijven, kan die angst ertoe leiden de inflatie ook daadwerkelijk hoog blijft (zie video).

Oracle

Het aandeel Oracle ging als een raket met meer dan 15 procent hoger en stijgt naar een recordniveau van 102,63 dollar. De softwaregroep die focust op de cloud kwam met beter dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar.

75% CLOUDDIVISIE De cloudtak van Oracle is inmiddels goed voor 75 procent van de totale omzet.

Het bedrijf zag de omzet klimmen naar 10,4 miljard dollar, een groei van 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel klom naar 1,12 dollar, 10 dollarcent meer dan de analisten hadden voorzien.

De onderneming profiteert van bedrijven die geld blijven spenderen aan hybride werkoplossingen als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels is de clouddivisie, die dat ondersteunt, goed voor 7,5 miljard dollar van de omzet (ongeveer 75 procent dus). De winstmarges in de cloudtak kwamen uit op een spetterende 84 procent, maar sommige analisten wijzen er wel op dat de groei in de divisie wel achterbleef tegenover die van concurrenten als Salesforce.

Wat nog harder dan de omzet groeide, waren de bestellingen, want die klommen met 11 procent. Dat gaf Oracle het vertrouwen om de prognose voor de omzet in het huidige kwartaal vast te klikken op 10,7 à 10,9 miljard dollar. De winst zou uitkomen tussen 1,19 en 1,23 dollar.

Costco

Costco won 6,6 procent op Wall Street. De kortingenketen verraste positief met de kwartaalwinst, maar waarschuwt wel voor de aanhoudende problemen in de aanvoerketens, waardoor sommige kerstcadeautjes in gevaar kunnen komen.

De resultaten voor het derde kwartaal waren beter dan verwacht. De omzet steeg meer dan voorspeld tot 50,3 miljard dollar. Op het onderste lijntje bleef 2,98 euro per aandeel over, ondanks dat de winstmarges kleiner werden door een inflatiegerelateerde stijging van de kosten.

Sommige producten gaan niet geleverd worden voor Kerstmis. Richard Galanti CEO Costco

'We zien een inflatoire druk in het vrachtvervoer, maar ook in de arbeidskosten. Daarbij komen de containertekorten en vertragingen in de havens', zegt CEO Richard Galanti tegen analisten in een bijeenkomst donderdagavond. 'Er zijn tekorten van chips tot olieproducten en chemicaliën.'