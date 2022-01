Techbeurs Nasdaq fors in het rood

Wall Street noteert weer met verliezen. Vooral de techaandelen krijgen het zwaar te verduren door de stijgende langetermijnrente. Zynga krijgt een stevig bod. Moderna trekt zijn vaccinprognoses op.

De Amerikaanse beurzen gaan op de eerste beursdag van de week opnieuw lager. Vooral de techaandelen krijgen het te verduren. De industriegraadmeter Dow Jones levert rond 16.30 uur 1,4 procent in, terwijl de techbeurs Nasdaq 2,3 procent prijsgeeft.

De langetermijnrente loopt op tot 1,8 procent, het hoogste punt in twee jaar, nadat de Amerikaanse centrale bank woensdag haar notulen had gepubliceerd. De Fed stuurt aan op een strenger monetair beleid. Goldman Sachs verwacht nu dat de Fed de rente in 2023 niet drie, maar vier keer zal verhogen. De balans zou vanaf juli worden afgebouwd, mogelijk zelfs vroeger, zegt Jan Hatzius, econoom bij Goldman Sachs. Hatzius mikt op renteverhogingen in maart, juni, september en december. Hij ging eerder uit van een balansafbouw in december.

De Fed wil met de renteverhogingen voorkomen dat de Amerikaanse economie oververhit raakt. Afgelopen vrijdag bleek dat de werkloosheidsgraad onder 4 procent is gedaald.

Techaandelen

De techaandelen leveren fors in. Thuisfitnessketen Peloton zakt ruim 5 procent, kamerverhuurder Airbnb zakt meer dan 6 procent en chipmaker Nvidia krijgt een tik van 5 procent.

Waarom tech klappen krijgt

Ook Big Tech ontspringt de dans niet. Apple zakt 1,6 procent, Microsoft daalt 2,4 procent, Amazon geeft 3,3 procent prijs, Alphabet brokkelt 2,3 procent af en Facebook krijgt een tegenvaller van 3,5 procent te verwerken.

Techaandelen - zeker de aandelen die nu nog verlies leiden - moeten het voor hun waardering vooral van de verwachte toekomstige winsten hebben. En een stijgende rente verkleint de huidige waarde van die toekomstige winsten, waardoor juist deze aandelen last hebben van de hogere rente (zie video).

Zynga

Het gamebedrijf Take-Two Interactive doet een overnamebod op sectorgenoot Zynga, waarbij het bereid is om 9,86 dollar per aandeel te betalen, waardoor de totale omvang van de overname uitkomt op 12,7 miljard dollar.

De aandeelhouders van Zynga krijgen 3,50 dollar in cash en krijgen 6,36 dollar aan aandelen in Take-Two. De overnameprijs ligt 64 procent hoger dan de slotkoers van Zynga op vrijdag. Daarmee wordt Take-Two een van de grootste uitgevers van mobiele spelletjes, het snelst groeiende segment in de industrie.

De transactie moet ongeveer 100 miljoen dollar aan jaarlijkse synergievoordelen met zich meebrengen in de eerste twee jaar na de deal. Doordat het bod stevig hoger is dan de slotkoers van vrijdag zien we het aandeel Zynga met meer dan 45 procent stijgen. Het aandeel Take-Two zakt met 14,2 procent.

Moderna

Moderna heeft voor dit jaar voor 18,5 miljard dollar aan getekende coronavaccinaankopen binnen, zo liet het Amerikaanse farmabedrijf voorbeurs weten. Er zijn bovendien opties om nog eens voor 3,5 miljard dollar coronavaccins aan te kopen. In die cijfers zijn de boosterprikken meegerekend.

In november had Moderna een vork van 17 tot 22 miljard dollar naar voor geschoven. Volgens Bloomberg rekenen analisten gemiddeld op 19,3 miljard dollar.

Voor 2021 zal de omzet uit de verkoop van producten uitkomen op 17,5 miljard dollar, gaf Moderna nog aan. Dat is iets hoger dan de gemiddelde analistenprognose van 17 miljard dollar. Moderna verstuurde afgelopen jaar 807 miljoen vaccindosissen, iets meer dan het bedrijf zelf had voorzien (tussen 700 en 800 miljoen).

Het aandeel wint 2,4 procent.

Royal Caribbean

De Amerikaanse cruise-uitbater Royal Caribbean annuleert cruises voor drie van zijn schepen en stelt de hervatting van de vaart voor een vierde schip uit. Volgens het bedrijf is het een resultaat van de coronapandemie die op dit moment met omikron weer stevig om zich heen slaat.

De onderneming heeft emails naar de getroffen klanten gestuurd met excuses en heeft ze een tegoed gestuurd om later een cruise voor dezelfde prijs te boeken. Dat verschilt wel van eerdere annuleringen waarbij klanten soms wel 125 procent van hun betaalde bedrag als tegoedbon kregen voor komende reizen.

Het is niet helemaal duidelijk wat de exacte reden is voor de annuleringen, maar Matt Hochberg - eigenaar van de niet aan Carribean gekoppelde blog royalcaribbeanblog.com - denkt dat mogelijk het aantal cruisemedewerkers dat positief test erg hoog is.