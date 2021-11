Tesla bijna opnieuw op recordhoogte

Wall Street staat in het groen. Tesla wint terrein nadat Musk meldt dat de nieuwe Model S Plaid 'waarschijnlijk' in maart op de Chinese markt komt. Biden herbenoemt Powell als voorzitter van de Fed. Xpeng stijgt stevig nu de markt wacht op cijfers en een SUV.

De Amerikaanse beurzen winnen terrein. De Dow Jones gaat 0,7 procent hoger, de Nasdaq Composite wint eveneens 0,7 procent. Beleggers kijken vooral naar het nieuws dat de Amerikaanse president Joe Biden ervoor heeft gekozen om Jerome Powell opnieuw te benoemen als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Het gaat om een tweede termijn van vier jaar.

De Senaat moet de voordracht goedkeuren, maar naar alle waarschijnlijk heeft Powell daar ruim voldoende steun. Fed-bestuurder Lael Brainard, die in de weegschaal lag met Powell en de voorkeur genoot van de progressieve vleugel van de Democratische Partij, schuift door naar het vicevoorzitterschap.

Tesla

De elektrische autobouwer Tesla wint bijna 6 procent en zet daarmee bijna opnieuw aan een record. Pro memorie: het aandeel Tesla kreeg de laatste weken tikken door een aantal opmerkelijke tweets van CEO Elon Musk en doordat Musk aandelen van het bedrijf aan het verkopen is (zie video).

In het hoofd van Elon Musk

De stijging van maandag heeft opnieuw te maken met een tweet van Musk, maar dit keer is het van een onschuldiger aard. De topman zegt op Twitter dat de sedan Model S Plaid 'waarschijnlijk' op de Chinese markt komt in maart. De Sedan zal 140.000 dollar kosten en heeft een topsnelheid van 200 kilometer per uur. Het nieuwe model zou tot 837 kilometer kunnen rijden op een volle accu.

De tweet volgt op een weekend waarin veel Tesla-bezitters last hadden van storingen waardoor sommigen geen contact konden maken met hun Tesla via de app of waardoor ze hun auto niet in konden. Musk excuseerde zich voor de storing.

Tesla heeft vorige maand 54.391 auto's verkocht in China die in het land zelf zijn geproduceerd. In het derde kwartaal behaalde Tesla een nettowinst van meer dan 2 miljard dollar, waarbij de groep de sterkste winstmarges in de geschiedenis van het bedrijf neerzette. Daarnaast waren er recordverkopen van 13,7 miljard dollar.

Die marges kunnen de komende kwartalen wel onder druk komen te staan volgens financieel directeur Zach Kirkhorn. Dat is het gevolg van plannen om de productie verder te verhogen in nieuwe fabrieken in Duitsland en Texas, maar ook door de stijgende grondstofkosten en arbeidstekorten. Toch lijkt Tesla minder last te hebben van de chiptekorten dan andere autoproducenten, want de groep wist in de drie maanden eindigend in oktober een recordaantal van 241.300 nieuwe auto's te verkopen.

Xpeng

Daarnaast zien we een andere elektrischeautobouwer stijgen op Nasdaq met ruim 5 procent, namelijk het Chinese Xpeng . Beleggers kijken uit naar de resultaten voor het derde kwartaal die deze week naar buiten komen maar denken ook dat de nieuwe SUV - die het bedrijf vrijdag introduceert - een grote hit wordt.

De verwachting is dat de onderneming een omzet rapporteert van iets meer dan 4,8 miljard Chinese yuan, ofwel 753 miljoen dollar. Duidelijk is alvast dat de onderneming in het derde kwartaal een recordaantal van bijna 26.000 auto's heeft verkocht, drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar maar ook meer dan analisten hadden voorzien.