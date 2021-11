Tesla sluit lager na Musk-tweets

Beleggers pauzeren de eindejaarsrally. Tesla-CEO Elon Musk dreigt opnieuw aandelen te verkopen van zijn e-autobedrijf. Boeing was een hoogvlieger in de Dow Jones.

Tesla

De topman stelde een week geleden voor 10 procent van zijn aandelen te verkopen. Hij liet de keuze aan zijn volgers, die konden stemmen via een poll. Musk wakkerde daarmee het debat aan over een Democratisch voorstel voor een miljardairstaks. Enkele dagen later bleek dat de Tesla-CEO al aandelen had verkocht voor hij de Twitter-poll lanceerde.