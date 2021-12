S&P500 beleeft beste dag sinds oktober

In een volatiele sessie schudden de Amerikaanse beurzen de zorgen rond omikron en de inflatie van zich af. De S&P500 beleefde zijn beste dag sinds midden oktober.

De beurzen in New York sloten met ruime winst na een verliestweedaagse. Op dinsdag en woensdag rolde een verkoopgolf over de Amerikaanse beurzen. De angst voor een snellere verstrakking van het Fed-beleid en de economische impact van de omikronvariant baarden zorgen.