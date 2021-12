Wall Street: Crocs glijdt uit

Crocs

De schoenenproducent Crocs krijgt een klap van 14 procent. Beleggers lijken niet zo gesteld op een overname die de groep doet. Het bedrijf koopt het schoenenmerk Heydude op voor 2,5 miljard dollar. De onderneming zal daarvoor 2,05 miljard dollar in cash betalen en 450 miljoen in aandelen die nieuw gecreëerd worden.

Ondanks de forse koersdaling van donderdag hoeven beleggers in het aandeel niet al teveel te treuren. Sinds begin dit jaar is Crocs al meer dan 90 procent gestegen.

Novavax

Novavax gaat meer dan 5 procent lager. Dat is wat opvallend, want het publiceerde woensdagavond veelbelovende resultaten voor zijn coronavaccin. De farmaspeler zegt dat een derde dosis van het vaccin, dat recent is goedgekeurd door de Europese medicijnenwaakhond EMA , een verbeterde immuunrespons teweegbrengt.

In tegenstelling tot de vier andere vaccins is Nuvaxovid, zoals de entstof officieel heet, een meer traditioneel vaccin. Het behoort niet tot de mRNA-vaccins zoals die van Pfizer of Moderna of de vectorvaccins zoals AstraZeneca en Johnson & Johnson. Bij het Novavax-vaccin wordt een kopie van de eiwituitsteeksels - die bij alle varianten van het coronavirus voorkomen - gemaakt in het laboratorium. Die wordt via het vaccin ingespoten, waardoor het lichaam zelf geen spike-eiwitten moet aanmaken.