Wall Street: mind the GAP

De New Yorkse beurzen noteren in het rood. GAP en Nordstrom krijgen harde klappen door problemen in de aanvoerketen. JPMorgan-CEO Jamie Dimon maakt een grapje over China en neemt het vervolgens terug.

De Amerikaanse beurzen zakken nu beleggers zich toch wat zorgen beginnen te maken over de oplopende inflatie en de stijgende rente. De druk op de centrale banken om de rente sneller te verhogen neemt toe door de snel stijgende kosten van producten.

Er is echter ook goed nieuws, want de Amerikaanse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zakten vorige week met 71.000 naar 199.000. Dat is het laagste aantal sinds 1969. Economen hadden een veel kleinere terugval naar 260.000 voorspeld.

De cijfers van het ministerie van Arbeid zijn een nieuwe aanwijzing van een krachtig herstel van de arbeidsmarkt. Er waren eind september 10,4 miljoen vacatures. Het aantal werknemers dat vrijwillig ontslag nam, steeg in september naar een recordhoogte van 3 procent. Veel Amerikanen geloven dat ze bij een andere werkgever meer kunnen verdienen.

De Dow Jones verliest 0,4 procent, terwijl de Nasdaq 0,6 procent moet prijsgeven.

Gap

Het aandeel GAP dendert ruim 20 procent lager. De Amerikaanse modeketen knipte in haar jaarprognoses door de perikelen in de aanbodketen. Door de opstoppingen in de havens heeft GAP de investeringen in luchtverkeer opgevoerd om de goederen naar de VS te vliegen. Maar dat verhoogt de kosten.

Het bedrijf verwacht dat de verkoop in het huidige kwartaal 650 miljoen dollar lager uitvalt door onder andere fabriekssluitingen in Vietnam. Daarnaast maakt GAP 450 miljoen dollar kosten voor de investeringen in transport via de lucht. De omzet voor het volledige jaar zal nog altijd 20 procent hoger zijn dan die in 2020, maar dat is wel een knip van 10 procentpunten tegenover de eerdere prognose.

We kiezen voor de lange termijn in plaats van voor winstgevendheid op korte termijn. Sonia Synga CEO van GAP

De winst per aandeel zou tussen 1,25 en 1,40 dollar uitkomen, terwijl GAP in augustus uitging van een winst tussen 2,10 en 2,25 dollar. In het derde kwartaal behaalde GAP een winst per aandeel van 27 dollarcent, terwijl analisten uitgingen van 13 dollarcent. De omzet bedroeg 3,94 miljard dollar.

'Acute aanbodproblemen maken het moeilijker om de sterke consumentenvraag volledig bij te benen', zegt CEO Sonia Synga. 'Daarom investeren we in luchtvervoer om tijdens de vakantieperiode onze klanten goed te bedienen. We kiezen voor de lange termijn in plaats van voor winstgevendheid op korte termijn.'

Michael Binetti, een analist van Credit Suisse, ziet nog beren op de weg. 'We zijn bezorgd over de signalen in het derde kwartaal op het gebied van de vraag.' Binetti verlaagt zijn koersdoel met een stevige 11 dollar tot 20 dollar.

Nordstrom

De Amerikaanse luxewarenhuisketen Nordstrom keldert 29 procent nadat ze slechter dan verwachte cijfers had gepubliceerd over het derde kwartaal.

De winst per aandeel steeg van 34 naar 39 dollarcent, maar analisten gingen uit van een winst van 56 dollarcent. De omzet kwam uit op 3,64 miljard dollar tegenover 3,09 miljard een jaar geleden. De omzet van dit jaar lag nog wel wat onder het niveau van het derde kwartaal van 2019.

We ondernemen actie om onze voorraadniveaus te optimaliseren. Erik Nordstrom CEO van Nordstrom

Nordstrom heeft aanbodproblemen. 'We ondernemen actie om onze voorraadniveaus te optimaliseren', zegt CEO Erik Nordstrom. 'Daarnaast zijn we druk bezig om ondanks de aanbodproblemen onze klanten te beleveren.'

Het bedrijf ziet de loonkosten stevig stijgen door de krappe arbeidsmarkt in de VS. De SG&A-uitgaven - waarin de algemene, verkoop- en administratieve kosten zitten - klom met 2,6 procentpunten naar 34 procent van de omzet.

Jamie Dimon

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase , zegt in een verklaring dat hij spijt heeft over zijn grapje over de Chinese communistische partij. Tijdens een recent bezoek aan Hongkong zei de topbankier dat de partij haar honderdste verjaardag viert, net als JPMorgan. ‘En ik durf te wedden dat wij langer zullen meegaan’, voegde hij eraan toe.

‘Ik betreur dat en had dat commentaar niet mogen maken’, zegt Dimon nu. ‘Ik probeerde alleen de sterkte en de lange levensduur van ons bedrijf in de verf te zetten.’

Zijn grapje is vermoedelijk niet in goede aarde gevallen in China, een land waar JPMorgan voor bijna 20 miljard dollar aan is blootgesteld en waar het grote ambities heeft.