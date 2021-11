Wall Street: tech spurt vooruit

Wall Street veert wat terug en vooral de techaandelen. Moderna spurt nog eens hoger. Jack Dorsey stapt op bij Twitter.

De Amerikaanse beurzen veren weer wat terug van de tik die ze afgelopen vrijdag kregen. Toen waren beleggers angstig voor de nieuwe variant van het coronavirus: omikron.

Toch lijken beleggers de aandelen van de 'oude economie' toch wel wat achter te laten, terwijl ze de technologie-aandelen - bestendiger tegen lockdowns - juist oppikken. De industriegraadmeter Dow Jones wint rond 17.30 uur 0,3 procent, terwijl de techbeurs Nasdaq een stevige 1,5 procent vooruit spurt.

Twitter

Het belangrijkste nieuws in New York is dat CEO Jack Dorsey van Twitter opstapt. De raad van bestuur van de berichtendienst stelt de chief technology officer, Parag Agrawal, aan als opvolger. Dat werd maandag bevestigd door het bedrijf nadat het nieuws eerst was bekendgemaakt door de zakenzender CNBC.

De notering van het aandeel werd opgeschort op Nasdaq in afwachting van meer nieuws. Twitter stond op dat moment 3,42 procent in plus maar had al gereageerd met een koerssprong van 11 procent.

De raad van bestuur bereidt het vertrek van Dorsey al sinds vorig jaar voor, vertelde een bron aan het persbureau Reuters. Dorsey is ook de stichter en topman van Square, een bedrijf gespecialiseerd in digitaal betalingsverkeer. Het aandeel Square steeg na het bericht met 3 procent om dan terrein te verliezen.

Begin 2020 vroeg het hedgefonds Elliott Management Corp van Paul Singer Dorsey op te stappen bij Square. Het hedgefonds verweet hem te weinig tijd over te houden voor Twitter. Dorsey gaf daarop het hefboomfonds en een bondgenoot van het fonds, Silver Lake Partners, zetels in de raad van bestuur van Twitter.

Moderna

Na een stijging van 20 procent afgelopen vrijdag gaat Moderna maandag nog eens bijna 9 procent hoger. Voor een verklaring hoeven we niet ver te zoeken: de opkomst van de omikronvariant. Een variant die besmettelijker is dan de huidige dominante deltavariant.

Die nieuwe variant is een nachtmerrie voor iedereen die graag weer naar volledige vrijheid wil, maar voor vaccinmakers als Moderna betekent hij ook weer inkomsten. Want hoe langer het coronavirus blijft ronddwalen, hoe langer burgers boosterprikken moeten zetten en dat is precies waar vaccinmakers als Moderna van leven.

Moderna liet zondag weten dat het - mocht het nodig zijn - tegen begin volgend jaar een vaccin kan hebben dat aangepast is aan de omikronvariant. 'In de komende weken moeten we een beter beeld krijgen van de bescherming die het huidige vaccin biedt tegen deze variant', zei Paul Burton, chief medical officer van Moderna, afgelopen zondag op de Britse openbare omroep BBC. 'Maar het goede aan onze MRNA-vaccins is dat we heel snel kunnen schakelen. Als we een volledig nieuw vaccin moeten maken, dan denk ik dat we dat pas begin 2022 op grote schaal kunnen aanbieden.'