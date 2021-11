Welke aandelen profiteren van Bidens infrastructuurwet?

De Amerikaanse overheid investeert de komende jaren 1.200 miljard dollar in de broodnodige modernisering en uitbreiding van haar infrastructuur. Welke aandelen zijn goed geplaatst om daarvan te profiteren?

De Amerikaanse president Joe Biden zette maandag zijn handtekening onder de fel bevochten Bipartisan Infrastructure Bill. De wet, die het fiat kreeg van zowel Democraten als Republikeinen, doet de komende vijf jaar 1.200 miljard dollar (1.059 miljard euro) naar infrastructuur stromen. De federale overheid neemt 550 miljard voor haar rekening. Oorspronkelijk mikte Biden op 2.250 miljard dollar infrastructuurwerken, maar dat bleek niet haalbaar. De investeringen zijn dringend nodig. Eerder dit jaar sloeg de vereniging van burgerlijk ingenieurs in de VS alarm over de belabberde staat van bruggen, wegen, rioleringen en andere infrastructuur in het land.

De essentie Door de Bipartisan Infrastructure Bill stroomt de komende vijf jaar 1.200 miljard dollar naar infrastructuurwerken.

Het meeste geld gaat naar bruggen en wegen, gevolgd door het spoor, het elektriciteitsnet, internet en de waterinfrastructuur.

Tal van ondernemingen gaan van die investeringsboost profiteren, van cementmakers over engineeringbedrijven, staalproducenten en eigenaars van telecompalen tot bedrijven die elektrificatie mogelijk maken.

De grootste som, 110 miljard, gaat naar bruggen en wegen. Volgens het Witte Huis is het de grootste investering sinds de bouw van het snelwegennet in de jaren 50. Het spoor krijgt 66 miljard. Een groot deel gaat naar Amtrak. Biden had meer gewild. Hij maakte decennialang gretig gebruik van de Amtrak-treinen om tussen zijn woonplaats Delaware en Washington D.C. te sporen. De rest van het publiek transport krijgt 39 miljard dollar. Het elektriciteitsnet en het netwerk voor internet mogen elk 65 miljard dollar verwachten. 55 miljard vloeit naar waterinfrastructuur, onder meer om loden pijpleidingen te vervangen, 50 miljard om droogte te bestrijden. Andere begunstigden zijn luchthavens (25 miljard), havens (17 miljard), milieusanering (21 miljard) en de elektrificatie van bussen en auto’s (15 miljard).

De infrastructuurrush heeft veel bedrijven al een zetje gegeven. De subsectoren materialen en industrie in de S&P500 wonnen dit jaar respectievelijk 24 en 21 procent, al is dat nog altijd iets minder dan de brede index, die 25 procent hoger staat.

Gunstige achtergrond

Het is belangrijker te kijken welke bedrijven van fundamentele langetermijntrends profiteren, los van politieke initiatieven. Alex Araujo Beheerder M&G Investments

‘Het enorme pakket vormt een gunstige achtergrond voor beursgenoteerde infrastructuur. Toch is het belangrijker te kijken welke bedrijven van fundamentele langetermijntrends profiteren, los van politieke initiatieven’, zegt Alex Araujo, die voor de vermogensbeheerder M&G Investments het Global Listed Infrastructure Fund beheert. ‘Dat zijn onder meer hernieuwbare energie, milieuvriendelijk transport en digitale connectiviteit.’

In zijn portefeuille zitten veel grote bedrijven, zoals de spoorwegtransporteurs Union Pacific en CSX . In de energiesector ziet hij wat in Edison International , Sempra Energy en Eversource , die eigenaar zijn van de hoogspanningslijnen. American Waterworks is de grootste waterdistributeur. De eigenaar van communicatietorens Crown Castle en American Tower moeten profiteren van de extra investeringen in digitalisering, waarvan een groot deel naar 5G gaat. Maar ook niet-Amerikaanse bedrijven genieten mee, zoals het Spaanse Ferrovial en het Australische Transurban, die tolwegen uitbaten in de VS.

Aardgas

Vastgoedfondsen die havens, zendmasten of windmolenparken in portefeuille hebben, winnen ook bij deze wet. Scott Helfstein Hoofd thematische investeringen ProShares

‘Denk verder dan pure infrastructuur’, raadt Scott Helfstein, hoofd thematische investeringen bij ProShares, aan. ‘Vastgoedfondsen die havens, zendmasten of windmolenparken in portefeuille hebben, winnen ook bij deze wet. Ook gasdistributeurs zoals Williams gaan ervan profiteren. Voor de elektrificatie van het wagenpark en het bedrijfsleven zijn nieuwe elektriciteitscentrales nodig. Die gaan grotendeels op aardgas draaien.’

Het infrastructuurplan voorziet in de installatie van een half miljoen extra laadpalen voor elektrische auto’s in tien jaar. ChargePoint heeft volgens veel analisten strategisch en technologisch een streepje voor. Het telt meer dan 4.000 bedrijfs- en vlootklanten. Door de overname van ViriCiti deze zomer is het bedrijf een 'one stop shop' voor soft- en hardware, diensten en informatie voor elektrische vloten. Door die dure overname is de koers 35 procent gezakt. Een andere naam is EVgo, met ruim 800 snellaadstations de nummer een in publieke laadpalen in de VS.

Jim Cramer

De politieke beslissingen zijn veel belangrijker voor deze beursrally dan het soepele beleid van de Federal Reserve. Jim Cramer Presentator en analist tv-show 'Mad Money'

Jim Cramer, de energieke presentator van de tv-show 'Mad Money' op CNBC, gaf maanden geleden al zijn kooplijstje van infrastructuurwinnaars. ‘De politieke beslissingen zijn intussen veel belangrijker voor deze beursrally dan het soepele beleid van de Federal Reserve’, zegt de beursanalist. Een van zijn tips is Nucor . De staalreus is na een verdubbeling groter dan ArcelorMittal en noteert aan amper 4,7 keer de verwachte superwinst voor dit jaar.

Om de vele bruggen en wegen te bouwen, is vanzelfsprekend cement nodig. Martin Marietta en Vulcan Materials zijn reuzen in die sector. Granite Construction is gespecialiseerd in burgerlijke bouwwerken, Tetra Tech in engineering om alles op de tekentafel te ontwerpen. Het richt zich vooral op waterinfrastructuur, die gebouwd kan worden door Advanced Drainage Systems . En om al die graafwerken te voltooien, zijn de machines nodig die bijvoorbeeld Caterpillar levert.

Warren Buffett