Winstalarm duwt Atos naar laagste peil in tien jaar

Atos werd in 2021 uit de Franse CAC40-index gekieperd.

De Franse leverancier van IT-diensten Atos gaat opnieuw zwaar onder de lat. De beurskoers van de groep duikt zo'n vijfde lager.

'Een onwaarschijnlijke winstwaarschuwing.' Zo bestempelt het Franse beurshuis Oddo het persbericht dat Atos maandag voorbeurs verstuurde, met als aanhef 'Voorlopige cijfers van 2021 onder de doelstellingen'.

De groep verwacht over 2021 een omzet te boeken van 10,8 miljard euro, dat is een daling met 2,4 procent. De operationele winstmarge zou uitkomen op 4 procent en de vrije kasstroom is voor zo'n 420 miljoen euro negatief. Ter vergelijking, de eigen doelstellingen van Atos voor 2021 waren: een stabiele omzet, een marge van 6 procent en een positieve vrije kasstroom. CEO Rodolphe Belmer valt weinig te verwijten. 'Ik ben vorige week bij het bedrijf gekomen op een moment dat de cijfers werden verzameld en geconsolideerd.'

Belmer benadrukt dat vooral eenmalige factoren aan de basis liggen van de misser. 'De negatieve vrije kasstroom bijvoorbeeld is een gevolg van de evoluties in het werkkapitaal.' Zo zag Atos zich verplicht om facturen van 'kritieke leveranciers' nog voor het einde van het jaar te betalen nadat ze druk op het bedrijf hadden gezet. Verder lijdt Atos onder vertragingen in projecten en de bekende aanbodperikelen.

Niettemin gooien beleggers de handdoek: het aandeel gaat tot 19 procent lager en tikt het laagste peil in tien jaar aan. Het winstalarm is dan ook illustratief voor het hele verloop van 2021. Vorig jaar ontdekte Atos boekhoudfouten bij twee Amerikaanse dochters, werd de groep uit de CAC40 gekieperd en gaf de IT-dienstverlener ook al in juli 2021 een winstwaarschuwing.

Nieuw reorganisatieplan

De versnelde overgang naar clouddiensten leidt tot een krimp van het traditionele IT-infrastructuurbeheer. En dat leidt tot een zwakke groei en margedruk. Het management wil zich heroriënteren naar groeisegmenten zoals cybersecurity, cloud en big data, maar die transformatie loopt niet van een leien dakje. Eind februari stelt Belmer een nieuw organisatieplan voor aan de raad van bestuur.