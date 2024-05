Euronext Brussel: vurige tongen om de feesthandel te animeren

Op Pinkstermaandag verkondigen vurige tongen dat de Europese beurzen nog een stuk hoger kunnen.

Een Bel20 die eindelijk het 'jongste' slotrecord van 23 mei 2007, 4.759 punten, in zicht krijgt? Een scenario dat na iets te veel valse lentes om gezond te zijn heel erg in de categorie 'the audacity of hope' valt.

Morgan Stanley spreekt zich niet uit over de Bel20, wel over de pan-Europese aandelenkorf MSCI Europe. Het beurshuis verhoogt in een nota het koersdoel voor die beursbarometer van 2.230 naar 2.500 punten. 'Dat betekent 18 procent koerswinst tussen nu en juni 2025', schrijft de aandelenstrateeg Marina Zavolock. 'Voeg daar dividenden en aandeleninkopen aan toe en je komt aan een rendement van 23 procent'. Als, een heel grote als erkennen we grif, je dat soort stijging toepast op de Bel20, nu rond 4.000 punten, kom je effectief midden 2025 in de buurt van een record.

Advertentie

+23% Beurslente Morgan Stanley denkt dat Europese aandelen tussen nu en midden 2025 23 procent rendement kunnen bieden.

Zavolock herhaalt haar visie dat de beurzen in een soort 'rerun' van de jaren 90 zitten, met een zachte landing van de economie en een lange periode van winstgroei. Volgens haar hebben beleggers nog te weinig oog voor de structurele rugwinden voor Europese aandelen: een opkomende fusie- en overnamegolf, de start van renteverlagingen, hoge uitkeringen in de vorm van dividenden en inkopen en een stevige boost voor de Europese chipsector door de vraag naar AI-rekenkracht.

60 procent van de omzet van de bedrijven uit de MSCI Europe zit buiten Europa, vooral in de Verenigde Staten. Marina Zavolock Strateeg Morgan Stanley

De strateeg merkt ten slotte op dat je niet per se optimistisch hoeft te zijn over de Europese economie om fan te zijn van Europese aandelen. '60 procent van de omzet van de bedrijven uit de MSCI Europe zit buiten Europa, vooral in de Verenigde Staten.'

Lees meer De nieuwe Bel20 en AEX: 8 miljard koekjes versus 500 machines

Uiteraard hangt veel af van de zwaargewichten in de Bel20 zelf. Feit is dat het vooral aan UCB te danken is dat de Bel20 om te beginnen al de grens van 4.000 punten heeft heroverd. Het biofarmaciebedrijf liet in de ochtendhandel met 126,45 euro, 60 procent boven het peil van Nieuwjaar, een record optekenen.

Sinds onze adviesverhoging in september ontrolt het UCB-verhaal zich zoals verhoopt. Emmanuel Papadakis Analist Deutsche Bank

Deutsche Bank verhoogt het koersdoel voor het biofarmabedrijf van 125 naar 140 euro, het advies blijft 'kopen'. 'Sinds onze adviesverhoging tot kopen in september ontrolt het verhaal zich zoals verhoopt', schrijft analist Emmanuel Papadakis. Hij verwijst naar de bemoedigende eerste verkoopdata voor het psoriasmiddel Bimzelx en Rystiggo (tegen de spierziekte myasthenia gravis) op de Amerikaanse markt.

UCB koerst in de vroege middag 1,1 procent hoger naar 126,05 euro.

Azelis noteert stabiel op 18,93 euro. Vrijdag incasseerde het aandeel van de chemiedistributeur een dreun, toen bleek dat twee grootaandeelhouders een fors pakket aandelen ver onder de beurskoers van dat moment in de ramsj gooiden.

Ook operationeel gaat het wat moeilijker dit jaar. Gezuiverd voor overnames tekende de omzet over het eerste kwartaal een krimp op. 'Organisch weer groeien? Wellicht in de tweede jaarhelft, maar ik durf er geen exacte timing op te plakken', zegt CEO Anna Bertona in een gesprek met De Tijd.

Azelis trok in september 2021 tegen 26 euro naar de beurs en noteert nu 27 procent onder die intekenprijs.

Unifiedpost gaf voorbeurs een fletse kwartaalupdate: de omzet krimpt tegenover een jaar geleden en de sinds augustus aangekondigde verkoop van twee dochterbedrijven laat op zich wachten. Morgen staat voor de specialist in digitale facturatie een cruciale aandeelhoudersvergadering gepland. Het aandeel zakt met 5,5 procent tot 3,82 euro.