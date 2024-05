Fed hint op uitstel renteverlagingen

De Amerikaanse centrale bank (Fed) zegt dat de jongste maanden geen vooruitgang meer is geboekt in de strijd tegen de inflatie.

Zoals algemeen verwacht heeft de Fed beslist om de beleidrente ongewijzigd te laten op 5,25 à 5,50 procent. Beleggers keken vooral uit naar hints over een mogelijk uitstel van de geplande renteverlagingen. Ze werden op hun wenken bediend.

'De jongste maanden is geen verdere vooruitgang geboekt in de richting van de inflatiedoelstelling van 2 procent', zegt de centrale bank in een toelichting van het rentebesluit. Daarmee maakt ze duidelijk dat beleggers in de nabije toekomst geen versoepeling van het monetair beleid moeten verwachten.

De Fed herhaalt dat hij de rente pas zal verlagen als hij er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie 'duurzaam evolueert in de richting van 2 procent'. Dat vertrouwen is geschokt door enkele tegenvallende cijfers. De inflatie was in maart voor de derde maand op rij hoger dan verwacht.

Loonkosten

Bovendien zijn de loonkosten in het eerste kwartaal meer gestegen dan voorzien. Bedrijven zullen die hogere loonkosten wellicht geheel of gedeeltelijk doorrekenen in hun verkoopprijzen.

De geldmarkt verwacht de eerste renteverlaging pas in september en gaat ervan uit dat dat de enige knip wordt van dit jaar. In maart signaleerden de bestuurders van de Fed nog dat ze de rente dit jaar drie keer willen verlagen.