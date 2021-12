Amerikaanse inflatie op hoogste peil sinds 1982

De Amerikaanse inflatie is in november gestegen naar 6,8 procent. Dat verhoogt de druk op de centrale bank om de monetaire stimulus sneller terug te draaien en de rente te verhogen.

De Amerikaanse inflatie is in november uitgekomen op 6,8 procent, dat is precies het cijfer dat economen hadden voorspeld. Het gaat om de hoogste inflatie sinds juni 1982.

'Net als vorige maand is dit inflatiecijfer het resultaat van prijsstijgingen in de brede zin', zegt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in een persbericht. 'De prijzen voor benzine, huisvesting, voeding, gebruikte auto's en vrachtwagens en nieuwe voertuigen behoorden tot de grootste bijdragers tot de inflatie. De energie-index steeg met 3,5 procent (maand op maand) omdat de prijzen van benzine in november met 6,2 procent stegen.' De energieprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden met 33,3 procent gestegen en die voor voeding met 6,1 procent.

Schermvullende weergave Vooral de prijzen voor energie rijzen de pan uit.

De kerninflatie - het cijfer zonder voeding en energie - kwam uit op 4,9 procent, precies zoals verwacht. Een maand eerder bedroeg de kerninflatie nog 4,6 procent.

Strenger monetair beleid

Het hoge inflatiecijfer verhoogt de druk op de Amerikaanse centrale bank (Fed) om het aankoopprogramma van obligaties sneller terug te draaien dan gepland. Ook neemt de druk toe om een verhoging van de rente aan te kondigen. Eerder zei Fed-voorzitter Jerome Powell al dat hij een versnelde afbouw van het stimuluspakket zou bespreken op de vergadering van 15 december.

33,3 procent Energie De energieprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden 33,3 procent duurder geworden in de VS.

Een groot deel van de inflatoire druk lijkt van tijdelijke aard. Het is onwaarschijnlijk dat de forse stijging van de energieprijzen - een belangrijke aandrijver van de inflatie - zich nog eens zal herhalen. Bovendien moeten veel flessenhalzen in de aanvoer van producten de komende maanden langzaam verdwijnen. Maar dat betekent niet automatisch dat de inflatie fors zal zakken.

Inflatieverwachtingen

Inflatie is niet alleen het gevolg van pure economische druk - een hoge vraag bij te weinig aanbod -, maar ook van verwachtingen. Als een voldoende groot deel van de bevolking alleen al denkt dat de inflatie hoog zal blijven, kan die angst ertoe leiden de inflatie ook daadwerkelijk hoog blijft. Bedrijven die daarvoor vrezen verhogen nu al hun prijzen. De afnemers van hun producten accepteren die prijsverhoging omdat ook zij vrezen dat ze volgend jaar meer betalen voor dezelfde hoeveelheid goederen.

Inflatie = schorpioen op je arm

Werknemers gaan de hogere inflatie proberen te compenseren met stijgende lonen. Als dat gebeurt, zullen bedrijven die hogere loonkosten proberen door te rekenen aan de consument, waardoor de prijzen stijgen. Wanneer een dergelijke kettingreactie uit de hand loopt, kan de economie in een loon-prijsspiraal belanden.

Politieke druk