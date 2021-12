Argenx groene vlek in rode beurshandel

Bij de start van de kerstweek kleuren de Europese beurzen dieprood. Met uitzondering van Argenx, dat na het Amerikaanse groen licht ruim 2 miljard beurswaarde wint.

De Europese beurzen kleuren maandag dieprood. Voor de Euro Stoxx50 - de korf steraandelen van de eurozone - is er ruim 2 procent verlies.

De reden is dubbel. Ten eerste is er de omikronvariant van het virus. Hoe gevaarlijk die variant precies is, is nog niet duidelijk. Maar duidelijk is wel al de economische realiteit: steeds meer overheden nemen harde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, wat een hypotheek zet op het economisch herstel.

En precies op dat sterke en voortgezette postpandemische herstel hebben beleggers een stevig voorschot genomen, door de Europese beurzen sinds Nieuwjaar zo'n 15 à 20 procent hoger te stuwen. Sinds het dieptepunt in maart 2020 beloopt het herstel zo'n 70 procent.

En dan is er nog Joe Manchin. De senator uit West Virginia stelde zondag zijn veto tegen het het dik 2.000 miljard dollar grote 'sociale investeringsprogramma' van de Amerikaanse president Joe Biden. Dus vrezen beleggers voor een 'double whammy': een Amerikaanse economie die het met een strengere Fed niet alleen met minder monetaire stimulus moet stellen, maar ook met een pak minder begrotingsstimulus dan verhoopt. Goldman Sachs knipte zondag meteen zijn prognose voor de Amerikaanse economie bij.

Argenx

Een groene vlek op het koersenbord is Argenx . De Gentse biotechgroep kreeg vrijdagavond van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht om goudhaantje efgartigimod voor de behandeling van myasthenia gravis (MG) in de Verenigde Staten, veruit de cruciaalste farmamarkt ter wereld, op de markt te brengen.

Het was door de vele kooporders even wachten op een eerste koers van Argenx. Het biotechaandeel trok bij de eerste handel 15 procent hoger naar 319 euro. Bij die koers waarderen beleggers het biotechbedrijf - een zwaargewicht in de Bel20 - op meer dan 16 miljard euro (zie grafiek).

Argenx hielp de Bel20 even aan een plusje, maar intussen weegt de verkoopgolf elders in de barometer zwaarder door. Dit vooral onder druk van AB InBev . De vrees voor de wereldwijde impact van omikron op de horeca duwt 's werelds grootste brouwer ruim 4 procent in het rood.