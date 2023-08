De dataspecialist Palantir en de taxidienst Uber voldoen weldra aan de voorwaarden om toe te treden tot de Amerikaanse S&P-500 index. Voor de investeringsgroep Blackstone is dat al het geval. Bedrijven die mogen hopen op een zitje in de S&P500 presteren in de maanden voor de goedkeuring fors beter dan de markt.