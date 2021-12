Belgische staat moet 48 miljard euro ontlenen in 2022

De toename van de financieringsbehoefte is niet te wijten aan een verslechtering van de overheidsfinanciën. Integendeel. Het federaal begrotingstekort daalt met 6,4 miljard naar 18,4 miljard. Maar er is 27,6 miljard euro nodig om vervallende staatsobligaties te herfinancieren, tegenover slechts 15,6 miljard euro dit jaar.

Groene obligatie

Er komt ook een nieuwe groene OLO. De opbrengst van een groene staatsobligatie dient voor uitgaven die het leefmilieu verbeteren. België heeft in 2018 al een eerste keer een groene OLO uitgegeven. De schatkist haalde 4,5 miljard op, vooral om de NMBS en Infrabel te financieren. De vraag naar groene obligaties is de jongste jaren sterk toegenomen.

De schatkist is niet plan staatsbons op de markt te brengen. De interesse van particulieren voor dit soort Belgisch overheidspapier is heel beperkt, omdat de rente te laag is. Institutionele beleggers, zoals banken en verzekeraars, zijn wel nog geïnteresseerd in Belgische staatsobligaties. Op de secundaire markt - waar obligaties na de uitgifte worden verhandeld - is de Europese Centrale Bank de grootste koper.