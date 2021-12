Belgische staat verdient 290 miljoen aan negatieve rente

De opbrengst van de negatieve rente voor de federale overheid is in 2021 met 40 procent gestegen.

Beleggers betalen steeds meer om geld te lenen aan de Belgische staat, blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap van de Schuld. De opbrengst van de negatieve rente is in 2021 gestegen naar 290 miljoen euro, tegenover 207 miljoen in 2020.

Vooral de uitgifte van kortlopend overheidspapier levert veel inkomsten op. 'Schatkistcertificaten tekenden dit jaar voor een negatieve rente van 192,1 miljoen euro', zegt Jean Deboutte, de directeur van het schuldagentschap. 'Dat is beter dan de 175 miljoen van vorig jaar en een record.' De rente op drie maanden bereikte vorige week een historisch dieptepunt van -0,926 procent.

De opbrengst van de negatieve rente op langlopende staatsobligaties verdrievoudigde tot 97,4 miljoen euro. De schatkist heeft in 2021 voor looptijden tot en met 14 jaar goedkoper dan gratis geld geleend. Ze blijft ook profiteren van obligaties met een negatief rendement die de vorige jaren zijn uitgegeven.

De Europese boekhoudregels bepalen dat de inkomsten van de negatieve rente worden uitgesmeerd over de hele looptijd. De in 2020 uitgegeven tienjarige obligaties met een negatief rendement leveren dus inkomsten op tot in 2030.

Rentelasten

Maar Deboutte merkt op dat er nog altijd veel meer staatsobligaties met positieve rente dan obligaties met negatieve rente in de boeken staan. De gemiddelde rente op de uitstaande staatsschuld zakte van 1,65 procent in januari naar 1,44 procent in november. Volgens de jongste prognose van de schatkist, die dateert van september, zullen de federale rentelasten in 2021 met bijna 700 miljoen euro verminderen naar 7,3 miljard.

De schatkist kan in 2022 vervallende obligaties met coupons van 4 en 4,25 procent vervangen door nieuwe met veel lagere coupons.

De vooruitzichten voor het komende jaar zijn nog beter, hoewel een stijging van de langetermijnrente wordt verwacht. De schatkist verwacht dat de rentelasten in 2022 met ruim 900 miljoen euro dalen naar 6,4 miljard. Er komen volgend jaar veel obligaties op vervaldag en de schatkist zal dan voor 27,5 miljard euro schuldpapier met coupons van 4 en 4,25 procent kunnen vervangen door nieuwe obligaties met veel lagere coupons.