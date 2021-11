Beurzen herstellen, maar onzekerheid blijft groot

Zouden de markten maandag hun glijvlucht van vrijdag verderzetten of zouden er al meteen koopjesjagers opduiken? Het is een vraag die ongetwijfeld veel beleggers afgelopen weekend bezighield, terwijl ze het vele nieuws over de coronavariant omicron verwerkten.

Volatiliteit

Niettemin zal het nog weken duren eer belangrijke vragen een antwoord hebben, waaronder de vraag in welke mate vaccins zoals die van Pfizer en Moderna helpen tegen omicron. 'Het minste dat we kunnen zeggen is dat de volatiliteit de komende twee weken hoger zal liggen', zegt Peter Berezin, strateeg bij BCA Research. 'Als we met 10 procent corrigeren, dan is dit een koopkans.' Volgens Citigroup-strategen Jamie Fahy en Yasmin Younes zal de onzekerheid minstens twee weken, tot zelfs acht weken duren.