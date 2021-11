Beurzen herstellen ondanks knagende onzekerheid over omikronvariant

De beurzen herpakten zich maandag na de stevige tik vrijdag. In afwachting van duidelijkheid over de impact van de omikronvariant waarschuwen beursstrategen voor volatiele markten de komende weken. Optimisten zien er zelfs goed nieuws in voor aandelen.

Zouden de markten maandag hun glijvlucht van vrijdag verderzetten of zouden er meteen koopjesjagers opduiken? Het is een vraag die ongetwijfeld veel beleggers afgelopen weekend bezighield, terwijl ze het vele nieuws over de coronavariant omikron verwerkten.

Het werd uiteindelijk een dag van (voorzichtig) herstel. De Euro Stoxx 50 met daarin de 50 grootste Europese aandelen ging aanvankelijk ruim 1 procent hoger, maar hield daar bij het slot nog 0,5 procent van over. De Bel20 sloot af met 0,3 procent winst. De verlaat-het-huisaandelen die vrijdag het meest onderuitgingen, herstelden maandag het meest. De Europese reisaandelen wonnen 1,8 procent. In Amsterdam steeg fitnessketen Basic-Fit een kleine 3 procent.

Het blijven zeer relatieve stijgingen na de fikse dalingen vrijdag van 4,7 procent voor de Euro Stoxx 50 en 2,6 procent voor de Bel20, goed voor de slechtste beurssessie van het jaar. Die dag drong de potentieel nefaste impact van de omikronvariant door. De VS, het VK en Europa weigerden nog vluchten toe te laten uit het zuiden van Afrika. Afgelopen weekend ging zowel Israƫl als Marokko nog verder met een sluiting van het luchtruim voor alle buitenlanders. Japan volgde dat voorbeeld.

Maar er was ook goed nieuws: volgens de eerste voorlopige vaststellingen lijkt omikron dan wel erg besmettelijk, de symptomen zijn eerder mild. Toch zal het nog weken duren eer belangrijke vragen een antwoord hebben, zoals in welke mate de vaccins helpen tegen omikron.

Volatiliteit

'Het minste dat we kunnen zeggen is dat de volatiliteit de komende twee weken hoger zal liggen', zegt Peter Berezin, strateeg bij BCA Research. 'Als we met 10 procent corrigeren, is dit een koopkans.' Volgens Citigroup-strategen zal de onzekerheid minstens twee en mogelijk zelfs acht weken duren.

Beurshuis Goldman Sachs schetst vier mogelijke scenario's voor de impact van omikron op de wereldeconomie. De eerste twee zijn negatief. Ofwel is omikron besmettelijker dan delta, met een wereldeconomie die in 2022 0,4 procentpunt trager zou groeien dan de huidige schatting. Erger is als de variant ook een pak gevaarlijker is dan delta en de vaccins beter weet te omzeilen: dan krijgt de economische groei een forsere tik.

Een derde scenario is 'vals alarm', waarbij omikron zich minder snel verspreidt dan delta. Er is zelfs een positief scenario denkbaar: omikron is iets besmettelijker, maar veroorzaakt veel mildere symptomen. Het resultaat zou een nettodaling van de druk op de gezondheidszorg zijn, met hogere groeiprognoses voor de economie als gevolg.

Gunstig

De bekende investeerder Bill Ackman wijst graag op dat gunstige scenario. In een tweet maandag signaleert hij dat als de voorlopige data over 'milde tot matige' symptomen bevestigd worden, dat positief zou zijn voor de aandelenmarkten.

Een internetpeiling van Deutsche Bank-strateeg Jim Reid suggereert dat beleggers niet al te zeer wakker liggen van omikron. Slechts 10 procent van de respondenten denkt dat de variant eind december nog het belangrijkste thema op de markten zal zijn.