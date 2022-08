Bitcoin duikt onder 20.000 dollar

Verschillende experts zagen 20.000 dollar als een belangrijk steunniveau voor de bitcoin. 'We kijken nu uit naar 17.600 dollar als nieuw steunniveau', zegt Antoni Trenchev van het cryptoplatform Nexo aan Bloomberg. 17.600 dollar is het intraday-dieptepunt van juni (zie grafiek). In de zomer was er - in tandem met de Nasdaq - een tijdelijk herstel richting 25.000 dollar.