Bitcoin en consoorten onderuit na volatiele beursweek

Volgens het platform Coinbase is de waarde van de bitcoin, de voornaamste cryptomunt, tegenover vrijdag met 16,8 procent gedaald tot 47.218 dollar. Even verloor de bitcoin zelfs meer dan een vijfde van zijn waarde.

De verkoopgolf die over de virtuele munten rolt, is nog veel breder. Ook andere cryptomunten zakken stevig weg. Zo verliest de ether, de op een na grootste digitale munt naar marktwaarde, 7 procent nadat ze tot 17 procent kelderde.

Cryptospecialist zoeken de oorzaak in een combinatie van winstnemingen en macro-economische zorgen. De aandelenmarkten eindigden vrijdag met verlies nadat het Amerikaanse banenrapport zwaar tegenviel. De beurzen hebben een wispelturige week achter de rug door onzekerheid over de extra economische schade die de nieuw ontdekte coronavariant omikron kan aanrichten.

Getuigen in het Huis

Aan Reuters vertelde Justin d’Anethan van de cryptomuntenbeurs Eqonex hoe hij de verkoopgolf zag aankomen. Hij zag de schuldratio’s in de cryptosector stijgen en bemerkte dat partijen die grote posities aanhielden, munten verplaatsten van hun ‘wallets’ naar handelsplatformen. Doorgaans is dat een teken dat ze gaan verkopen.

Wat mogelijk bijdraagt aan de verkoopbeweging is dat de toplui van acht grote spelers in de cryptohandel op 8 december voor het financiëledienstencomité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden moeten getuigen. Het is voor het eerst dat ze worden opgeroepen. De politiek ziet hoe digitale munten in hoog tempo aan belang winnen en moet een passend regelgevend kader uittekenen.