Brexit doet Cityjobs vooral naar Parijs verhuizen

De prestigieuze Amerikaanse bank JPMorgan is in Parijs al 105 jaar gevestigd in een chic 18de eeuws voormalig hotel aan de Place Vendome. Maar dat gebouw wordt veel te klein, omdat de brexit veel commerciële en tradingjobs doet verhuizen van Londen naar Parijs. Het aantal medewerkers zal stijgen van 250 naar 800 en daarom kocht JPMorgan naast zijn pand een modern kantoorgebouw van zeven verdiepingen, meldt het persagentschap Bloomberg.

Door de brexit wordt Parijs het belangrijkste centrum voor trading in de Europese Unie. Ook Goldman Sachs en Bank of America hebben al veel jobs verhuisd naar Parijs. Volgens nieuwe cijfers van consultant EY heeft Parijs sinds het brexitreferendum van vijf jaar geleden 2.800 financiële jobs uit het Verenigd Koninkrijk binnengehaald. Daarna volgen Frankfurt met 1.800 nieuwe banen en Dublin met 1.200. Die aantallen evenwel zijn veel lager dan onmiddellijk na het referendum van juni 2016 werd voorspeld.

Parijs wint het gevecht voor de lucratieve tradingjobs. Maar ook andere steden in de Europese Unie slagen er in financiële niches uit te bouwen.

Regelgevers

'Nu de hemel begint op te klaren zien we dat de zakenbanken verhuizen naar Parijs en Frankfurt, dicht bij de regelgevers', zegt Dirk Schoenmaker, professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Europese bankautoriteit is gevestigd in Parijs en de Europese Centrale Bank in Frankfurt. 'De beleggingsfondsen vestigen zich in Dublin en Luxemburg en aandelenhandel verhuist naar Amsterdam.' Frankfurt trekt ook veel zakenadvocaten aan.