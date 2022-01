Brussel: D'Ieteren ligt niet meer wakker van D'Ieteren

Er was een tijd dat de Belgische autoverkoopcijfers doorslaggevend waren voor de beurskoers van D'Ieteren. Nu tellen de sterretjes in de voorruit.

Beleggers laten ook op de tweede beursdag van het jaar het verse geld rollen. Ook al omdat er eigenlijk geen alternatief is om de koopkracht te bewaren. Terwijl de Europese Centrale Bank in tegenstelling tot andere centraal bankiers hardnekkig vasthoudt aan haar nulrentebeleid, loopt de inflatie ook in de eurozone en België fors op.

Het resultaat: de Belgen verloren in de loop van 2021 op hun 300 miljard spaargeld op de spaarboekjes zo'n 22 miljard koopkracht. Om dat cijfer te duiden: dat is meer dan de bijna 20 miljard beurswaarde van de biofarmaciegroep UCB, het op twee (AB InBev en KBC) na grootste genoteerde bedrijf van België.

En dus zijn tot nader order aandelen - hoe volatiel ook - de enige manier om de koopkracht veilig te stellen. Het resultaat: een Bel20 die mondjesmaat hoger koerst: plus 0,2 procent naar 4.343 punten.

Echt veel beweging is er bij gebrek aan veel 'hard' bedrijfsnieuws niet. Hoewel dat harde bedrijfsnieuws er strikt genomen wel was, in de vorm van de dramatische Belgische verkoopcijfers van auto's in 2021. Die tuimelden naar het laagste peil sinds 1995. Autoverkoop is de kernactiviteit van een van de naar omzet belangrijkste dochters van de Brusselse holding D'Ieteren Auto, die de hoofdverkoper van Volkswagen in ons land is.

Maar terwijl tot enkele jaren geleden die verkoopcijfers nog richtinggevend waren voor de koers van de groep D'Ieteren, liggen beleggers daar nu totaal niet meer van wakker. Het aandeel stijgt zelfs 0,8 procent naar 173,50 euro.

D'Ieteren - hét Brussels steraandeel van 2021 - draait nu helemaal om het goudhaantje Belron en de nieuwe miljardeninvestering TVH Parts: de wereldmarktleider in onderdelen voor vorkliften en bouw- en landbouwmachines.

Dat beaamt ook KBC Securities. 'We ramen dat D'Ieteren Auto nog een tiende van de groep D'Ieteren vertegenwoordigt', schrijft analist Michel Declercq. Hij raamt de totale waarde van de holding op 223,5 euro per aandeel. Daar past de analist een holdingkorting van 15 procent op toe om op een koersdoel van 190 euro uit te kopen. Het advies blijft 'kopen'.

We ramen dat D'Ieteren Auto nog een tiende van de groep D'Ieteren vertegenwoordigt. Michel Declercq KBC Securities-analist

Eenzelfde teneur bij ING, dat het koopadvies handhaaft. Analist David Vagman becijfert dat D'Ieteren Auto nog slechts 6 procent van de ondernemingswaarde van D'Ieteren voor zijn rekening neemt. 'Merk op dat D'Ieteren geen winstwaarschuwing uitstuurde, wat suggereert dat er geen impact is op groepsniveau. Het is goed mogelijk dat elke negatieve impact van D'Ieteren Auto op het niveau van Belron gecompenseerd wordt.'

Pro memorie: de Maliestraat heeft voor 2021 een winstgroei van 'minstens 45 procent' in het vooruitzicht gesteld. Dat is nog exclusief TVH Parts, dat vanaf het vierde kwartaal aan de winst zal beginnen bij te dragen.

Een sector waar er nog nieuws te rapen was - en die dus manifest lak heeft aan vakantie rond de jaarwisseling - is die van het logistiek vastgoed. Zo ook Montea , leert een persbericht. Dat zette de handtekening onder enkele deals die de portefeuille met 300.000 m² uitbreiden. Om een idee te geven: per 30 september was de portefeuille van Montea ruim 1,5 miljoen m² groot.

De belangrijkste transactie was op de Belgische thuismarkt: een samenwerking met de bouwgroep Cordeel voor 230.000 m² aan magazijnen in Tongeren, Zele en Vilvoorde. Montea brokkelt 0,4 procent af tot 133,20 euro.

Sectorgenoot VGP heeft zijn handtekening gezet onder een vierde joint venture met Allianz Real Estate, de vastgoedpoot van de gelijknamige Duitse verzekeringsreus. De vastgoedontwikkelaar had de vierde joint venture in november al aangekondigd samen met een sterke 'trading update'.

De joint venture zal focussen op Duitsland, Tsjechië, Slovakije en Hongarije. Het is de bedoeling over vijf jaar voor 2,8 miljard euro aan logistieke panden en gronden in bezit te hebben.

De alliantie met Allianz, die sinds 2016 bestaat, is erg belangrijk voor de - sterke - groei van VGP en de strategie van de discrete oprichter Jan Van Geet: de joint venture laat VGP toe regelmatig projecten te verzilveren - en dus meerwaarde naar boven te pompen - zonder de controle op die projecten te verliezen, cash die vervolgens in de snelle uitbreiding van de Europese grondbank kan worden gerecycleerd.