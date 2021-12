Brussel: de beren mogen even in winterslaap

Twee van de hardnekkigste underperformers van de Brusselse beurs veren op. Bij AB InBev heeft CEO Michel Doukeris de critici even de mond gesnoerd en zelfs Galapagos krijgt het eerste koopadvies in maanden.

De invloedrijkste beursstrateeg op dit ogenblik? Anthony Fauci, zowat de enige Amerikaan die kan zeggen dat hij zowel onder Donald Trump als onder Joe Biden een sleutelfiguur was. De belangrijkste gezondheidsadviseur van de huidige en vorige Amerikaanse president uitte zich op CNN 'voorzichtig optimistisch' over de omikronvariant van het coronavirus en dat volstaat voor beleggers om weer aan het kopen te slaan.

Vorige week al poneerde JPMorgan-strateeg Marko Kolanovic al wat prikkelend dat omikron na de initiële verkoopgolf potentieel een katalysator voor een koopgolf kan zijn. 'De eerste rapporten suggereren dat omikron minder dodelijk is dan eerdere varianten, in lijn met de historische evolutie van virussen. Als die eerste indicaties bevestigd worden, zou de variant uiteindelijk een positieve factor kunnen worden voor de markten.'

Voor alle duidelijkheid: het is nog zeer vroeg dag. Maar het volstaat wel om de beren even weer op afstand te houden. De Bel20 koerst 1 procent hoger op 4.225 punten.

AB InBev doet zijn stevige spurt van gisteren dunnetjes over met een winstje van 0,5 procent naar 52,29 euro. Michel Doukeris, CEO van 's werelds grootste brouwer, charmeerde beleggers gisteren door voor de komende jaren een gemiddelde winstgroei van 4 à 8 procent te beloven.

De beren kunnen nu in winterslaap gaan. Die 'bear case' was dat AB InBev er niet meer in zou slagen de winst te laten groeien en dus ook de schuldenberg nooit afgelost zou kunnen worden Edward Mundy Jefferies-analist

Pro memorie: het is voor het eerst dat AB InBev een becijferde prognose op middellange termijn verschaft, een prognose die welkom is na een periode van extreme volatiliteit door de pandemie en groeimarktmunten die alle richtingen uitzwiepten.

Jefferies-analist Edward Mundy handhaaft zijn koopadvies, maar erkent dat Doukeris uiteraard de belofte ook zal moeten inlossen en dat veel beleggers dus in eerste instantie sceptisch zullen blijven. Maar toch, concludeert Mundy: 'De beren kunnen nu in winterslaap gaan. Die 'bear case' was dat AB InBev er niet meer in zou slagen de winst te laten groeien en dus ook de schuldenberg nooit afgelost zou kunnen worden.'

De best presterende Bel20'er dinsdag is over heel 2021 gezien de slechtst presterende: Galapagos . Het biotechaandeel zit in de lappenmand sinds de FDA, de poortwachter tot de cruciale Amerikaanse markt, het verhoopte goudhaantje filgotinib de toegang tot de Amerikaanse markt ontzegde.

Galapagos en partner Gilead Sciences trokken in februari bovendien de stekker uit het onderzoek naar een middel tegen de longziekte IPF. Tijdens de fase 3-studies bleek dat de balans tussen werkzaamheid en veiligheid ongustig uitviel.

Sindsdien kampen de Mechelaars met een grote kloof in de onderzoekspijplijn. Dankzij een lucratief partnerschap met Gilead in de zomer van 2019 beschikt Galapagos spijts de cash burn nog altijd over een bankrekening die eind september bijna 4,9 miljard euro beloopt.

Kempen-analist Alex Cogut verhoogt het advies voor Galapagos van 'neutraal' naar 'kopen'. Volgens hem kan de benoeming van een nieuwe CEO voor het biotechnogiebedrijf (oprichter en huidige CEO Onno van de Stolpe heeft zijn exit aangekondigd, red.) een katalysator vormen voor de beurskoers.

'Het aandeel noteert 2 miljard goedkoper dan de cash op de bank en wij vermoeden dat het nu, samen met de hele biotechsector, aan het uitbodemen is', stelt Cogut. 'Na de benoeming van een nieuw managementteam heeft Gilead (grootaandeelhouder sinds de deal van 2019, red.) flink wat opties om voor een ommekeer te zorgen'.

Eén van de interessantste opties is volgens Cogut de verkoopsorganisatie, die dus Jyseleca in Europa vermarkt, afsplitsen van de onderzoeksafdeling. Dat zou de waarde van beide kunnen maximaliseren. Cogut: 'Gilead is duidelijk niet meer geïnteresseerd om Jyseleca in de Verenigde Staten nog op de markt te brengen, dus zou het steek houden om louter op de R&D-tak te focussen'.

Galapagos veert 5,4 procent op tot 45,65 euro.

Beleggers bij Ageas reageren onderkoeld nu de groep investeerders rond BE Group weer opduikt. 'Een vroeg kerstverhaaltje', klinkt het oordeel.

Toch vindt beurshuis Berenberg het idee van een bod an sich geen zo'n dwaas idee. 'Er zit substantiële waarde in de verschillende onderdelen van Ageas, die eigenlijk een conglomeraat is. Bij de optelsom van de onderdelen komen we uit op 56,6 euro, zonder controlepremie voor de verschillende onderdelen'.

De Chinese joint venture genereert jaarlijks een stevige cashflow, maar wordt beleggers niet naar waarde geschat Michael Huttner Berenberg-analist

Volgens analist Michael Huttner onderschatten beleggers nu de waarde van de Chinese joint venture met Taiping Life. 'Die joint venture genereert jaarlijks een stevige cashflow, 141 miljoen in 2021, en wordt ondergewaardeerd op de beurs. Dat maakt volgens ons de speculatieve interesse van BE Group geloofwaardig'.