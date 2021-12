Brussel: eenhoorn maakt de lente niet

Proximus gaat in één ruk van pechstrook naar linkerbaanvak van de beursrally, nu de operator plannen koestert om zijn goudhaantje Telesign als 'eenhoorn' naar de beurs te brengen.

De Brusselse beurs zet in tandem met de Europese collega's voort. Beleggers hebben duidelijk besloten om de andere dag niet te tobben over omikron of inflatie. De Bel20 herstelt 0,8 procent naar 4.145 punten.

De grootste stijger in de Bel20 en zelfs - even - in de pan-Europese DJ Stoxx600 is daar geen habitué: Proximus . De telecomoperator koerst 6 procent hoger naar 17 euro. Een verademing na het kwakkelparcours tot nog toe dit jaar: door de vrees voor een cashflowvernietigende netwerkoorlog met Telenet noteerde het aandeel dinsdagavond 1 procent lager sinds Nieuwjaar, terwijl de Bel20 over die periode een stevige rally neerzette.

De verademing komt er dankzij het bericht dat Proximus overweegt zijn Amerikaanse goudhaantje Telesign apart naar de beurs te brengen, via een fusie met een spac ofte blancochequebedrijf.

'Een kleine dochter met grote groei', omschrijft het beurshuis Jefferies de Amerikaanse dochter, die zich toelegt op mobiele digitale identificatie en authentificatie. 'We ramen de waarde van Telesign op 670 miljoen euro of 28 keer de verwachte ebitda (bedrijfswinst voor afschrijvingen in 2021, red.)', stelt analist Ulrich Rathe, die in afwachting van meer details wel zijn verkoopadvies en somber koersdoel van 13,60 euro handhaaft.

Ook het beurshuis ING blijft voorlopig bij het verkoopadvies. Analist David Vagman: 'Het management rapporteert al een tijdje Telesign apart, in plaats van als onderdeel van BICS (de internationale groothandelsdochter met veel minder groeipotentieel, red.) en bestempelt de dochter zelfs als een potentiële eenhoorn.' Een eenhoorn is een opstartbedrijf met minstens 1 miljard euro waarde. En dat impliceert, becijfert Vagman, dus dat Telesign gewaardeerd zou worden tegen een stevige 38 keer de voor dit jaar verwachte ebitda, 26 miljoen euro.

'We hebben op dit ogenblik nog geen aparte waardering, maar het is wel duidelijk dat Telesign veel sneller groeit dan het moederbedrijf', besluit Vagman. 'We verwachten op lange termijn een gemiddelde omzetgroei van 12 procent, tegenover 0,1 procent voor de hele groep'.

Gelet op de historisch lage waardering voor telecomoperatoren en het vele geld dat nodig is voor de uitrol van het netwerk, is het logisch dat Proximus een deel van de waarde van Telesign naar boven hoopt te pompen Ruben Devos KBC Securities-analist

'Gelet op de historisch lage waardering voor telecomoperatoren en het vele geld dat nodig is voor de uitrol van het netwerk is het logisch dat Proximus een deel van de waarde van Telesign naar boven hoopt te pompen', merkt KBC Securities-analist Ruben Devos op. Ook hier: zonder het lauwe advies ('houden') te veranderen.

Devos merkt ook op dat Proximus begin dit jaar een relatief bescheiden 4,4 keer de jaarlijkse ebitda betaalde om de volledige controle te verwerven over BICS, dus inclusief het goudhaantje. Toen een verrassende zet, maar één die voor CEO Guillaume Boutin nu dus wel de handen vrijmaakt om alle opties te bekijken.

Proximus is niet de grootste stijger op het Brusselse koersenbord. Die eer gaat naar Iep Invest . De discrete monoholding, die met uitzondering van een hotel in Karinthië als enig actief 67 procent van de specialist in industrieel vastgoed Accentis heeft, kwam dinsdag nabeurs met een sinterklaascadeau voor de aandeelhouders: een voorschotdividend van bruto 2 euro over boekjaar 2021. Het aandeel koerst na die boodschap 12 procent hoger naar 10,40 euro.

Het medtechbedrijf Onward liet woensdagochtend weten dat de verplichte nieuwsluwe of 'stille' periode na de beursgang voorbij is. ‘Nu deze termijn verstreken is, zijn we blij dat we vaker updates kunnen geven over onze vorderingen en activiteiten’, zegt CEO Dave Marver in een persbericht. De eerste notering van Onward op Euronext Brussel vond plaats op 21 oktober.

-29% Alle begin is moeilijk Onward sloot dinsdagavond bijna 30 procent onder de intekenprijs van goed een maand geleden

Wat peptalk kan nuttig zijn: in de stille periode is de beurskoers van de specialist in behandelingen voor patiënten met dwarslaesie met liefst 29 procent gezakt tegenover de intekenprijs van 12,75 euro, tot 9,10 euro dinsdagavond.