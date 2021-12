Brussel: toch maar liever de oude bezems

Azelis, de grootste van de drie Brusselse nieuwkomers in 2021

Opvallende vaststelling op de laatste volledige handelsdag van het jaar: drie van de vier nieuwkomers noteren onder hun startkoers.

0,4 procent of 2 puntjes. Dat is de zucht die de Stoxx600 , de aandelenkorf met 600 grootste Europese aandelen - van AB InBev tot Zurich Insurance -, woensdagavond nog verwijderd was van een slotrecord.

Het laatste duwtje geven blijkt op de kalme laatste volledige Europese handelsdag van 2021 geen sinecure: de Stoxx puft 0,2 procent hoger naar 488,91 punten. En dat is zegge en schrijve 1 punt van het slotrecord van 17 november, 489,95 punten.

Wall Street gaf woensdagavond het voorbeeld door het 70ste (!) slotrecord van beursjaar 2021 bij te schrijven. Omikron? Alvast in de speciale biotoop van Wall Street, die zich wel vaker loskoppelt van de zorgen in de ‘onderliggende’ reële economie, ligt niemand nog wakker van de virusvariant. Met inflatie en de Chinese dreiging zijn er nochtans ook voor beleggers zorgen genoeg. Maar volgend jaar zal er nog ruim voldoende tijd zijn om daar over te tobben.

221. Dat is het aantal nieuwkomers op de pan-Europese beursuitbater Euronext (Parijs, Amsterdam, Brussel, Oslo, Milaan ...). Veruit de belangrijkste was het Amsterdamse debuut van muziekreus Universal Music Group, als afsplitsing van het Franse conglomeraat Vivendi.

In Brussel dikte het koersenbord per saldo met één lijntje aan. Sioen, Zenitel en Kiadis verlieten het koersenbord via de achterdeur; Ekopak (31 maart), Biotalys (2 juli), Azelis (17 september) en Onward Medical (21 oktober) kwamen langs de voordeur binnen.

Opvallend: de specialist in waterzuivering Ekopak is de enige die boven zijn startkoers noteert. Al moet het gezegd dat die winst er puur op een ijzersterke eerste beursdag kwam. Niettemin: met 17,76 euro noteert het aandeel nog altijd een stevige 27 procent boven de intekenprijs. Een intekenprijs die wel alleen voor grote beleggers weggelegd was.

Een winst op de openingsdag vasthouden is an sich al een kunst. Vraag maar aan Azelis . De chemieverdeler, de omvangrijkste nieuwkomer van 2021, noteert met 25,94 euro een fractie onder de intekenprijs van 26 euro. Nochtans vlamde het aandeel de eerste beursdag 8 procent hoger naar 28 euro.

Biotalys dobbert met 7,22 euro nog 4 procent onder de intekenprijs. Maar bij de specialist in gewasbescherming gloort er beterschap sinds twee weken geleden. Toen kondigden de Gentenaars een gesmaakte deal met een dochter van een ander beursgenoteerd bedrijf (Floridienne), Biobest. Die snel groeiende specialist in biocontrol gaat na groen licht Evoca in de Verenigde Staten vermarkten.

Evoca is het eerste product van Biotalys waarmee wijnboeren en aardbeitelers hun planten kunnen beschermen tegen meeldauw en de botrytisschimmel, die zich manifesteert als wit-grijze pluisjes. De Gentenaars rekenen in de loop van 2022 op goedkeuring om Evoca op de Amerikaanse markt te lanceren.

Op die markt is Biobest zeker sinds de overname van het Amerikaanse Beneficial Insectary eind 2020 een belangrijke speler. Biobest zal - na goedkeuring uiteraard - de exclusieve verdeler van Evoca worden in de Verenigde Staten.

De grootste dissonant onder de nieuwkomers is Onward Medical, waar het adagium 'nomen est omen' voorlopig niet van toepassing is. Daar kon - o ironie - de kleine belegger wél deelnemen.

Net daarom is het een spijtig zaak dat het bedrijf dat verlamde patiënten probeert opnieuw te laten bewegen via stroomstootjes zonder één flard nieuws meteen na de start zo stevig onderuit ging. Recent is er met de eerste analistenrapporten wat beterschap, maar met 10,24 euro zit de kleine intekenaar nog altijd 13 procent 'onder water'.

Ook de lichting van 2020 is geen onverdeeld succes. Unifiedpost koerst met 14,28 euro 29 procent onder de intekenprijs van september 2020 (20 euro).

De reden? Sinds een niet geheel overtuigende update in november twijfelen beleggers er aan of de specialist in digitale facturatie voor boekjaar 2021 - 15 procent organische groei - zal kunnen inlossen. Over de eerste negen maanden bleef de teller namelijk op 12 procent steken en dus impliceert die doelstelling een stevige eindejaarsspurt.

+60% Met de klemtoon op hy Hyloris noteert 60 procent boven de intekenprijs van midden 2020

Een heel ander verhaal schrijft Hyloris . Nu beleggers stilaan beginnen te dromen van de Amerikaanse markt voor pijnstiller Maxigesic IV is er geen houden aan. De specialist in nieuwe geneesmiddelen op basis van bestaande moleculen zweeft met 17,25 euro 60 procent boven de intekenrpijs van juni 2020, 10,75 euro.

Hyloris kreeg vooral in januari een boost, toen het beurshuis Berenberg de opvolging begon met een koopadvies.