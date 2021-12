Centraal bankiers binden strijd aan met hoge inflatie

Omzichtige ECB en 'meesterlijke' Fed sussen beleggers

De belangrijkste centrale banken lanceren een offensief tegen de hoge inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde donderdag aan dat ze volgend jaar haar stimulus geleidelijk zal verminderen en de Bank of England verhoogde onverwacht haar basisrente. Ze volgen het voorbeeld van hun Amerikaanse tegenhanger de Federal Reserve (Fed), die woensdagavond drie renteverhogingen in het vooruitzicht stelde in 2022.

Het economisch herstel en de vooruitgang naar onze inflatiedoelstelling maken het mogelijk de obligatieaankopen stapsgewijs te verminderen. Christine Lagarde Voorzitster ECB

‘Het economisch herstel en de vooruitgang naar onze inflatiedoelstelling maken het mogelijk de obligatieaankopen in de komende kwartalen stapsgewijs te verminderen’, zei ECB-voorzitster Christine Lagarde op een persconferentie. De economische activiteit in de eurozone benadert het precoronaniveau en de inflatievooruitzichten op middellange termijn zijn gestegen.

Zoals verwacht zal de ECB eind maart de obligatieaankopen via haar pandemieprogramma stopzetten. Maar om een opstoot van de langetermijnrente te voorkomen wordt die exit gedeeltelijk gecompenseerd door extra aankopen via een ander programma. De totale aankopen zullen verminderen van bijna 90 miljard euro per maand nu naar een iets lager bedrag in het eerste kwartaal van volgend jaar en 40 miljard in het tweede kwartaal. Daarna dalen de aankopen in twee stappen naar 20 miljard in het vierde kwartaal.

Voorzichtig

Het valt op dat de ECB voorzichtiger te werk gaat dan de Amerikaanse en Britse centrale banken. Lagarde herhaalde dat een renteverhoging voor eind 2022 ‘erg onwaarschijnlijk’ is. Ze merkte op dat de inflatie in de eurozone op middellange termijn weer onder de doelstelling van 2 procent zal dalen. De ECB voorspelt dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 stijgt naar 3,2 procent en daarna terugvalt naar 1,8 procent in 2023 en 2024. De Bank of England trok de rente op van 0,1 naar 0,25 procent omdat ze ‘hardnekkige’ inflatie vreest.

Een renteverhoging in 2022 is erg onwaarschijnlijk. Christine Lagarde Voorzitster ECB

‘De eurozone is moeilijk vergelijkbaar met de VS en het Verenigd Koninkrijk’, onderstreepte Lagarde. Ze signaleerde dat de budgettaire stimulus hier kleiner is. De ECB-voorzitster zei dat de bestuurders ‘contrasterende’ informatie hebben afgewogen. Enerzijds zien we een sterk economisch herstel, lage werkloosheid en stijgende inflatie. Anderzijds bestaat er onzekerheid over de pandemie en de evolutie van de energieprijzen en aanvoerproblemen.’

Financiële markten

Beleggers maken zich voorlopig geen grote zorgen over het minder soepele geldbeleid van de centrale banken. De EuroStoxx50 sloot 1 procent hoger, hoewel de beursindex na de vergaderingen van de Britse en Europese centrale banken een deel van de eerdere winsten moest inleveren. Wall Street reageerde woensdagavond erg positief op de beslissingen van de Fed.

De Amerikaanse centrale bank blijft optreden als vangnet, maar is geen hangmat meer. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

‘De gunstige reactie van Wall Street is vooral het gevolg van de meesterlijke aanpak van Fed-voorzitter Jerome Powell’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. ‘Enerzijds geeft hij een signaal dat de Fed de oplopende inflatie ernstig neemt. Door sneller dan verwacht in te grijpen zonder te bruuskeren, vermijdt hij later nog veel feller te moeten reageren, wat schokken zou kunnen veroorzaken. Anderzijds stelde hij duidelijk dat hij de economie niet de nek zal omwringen. In zijn communicatie bracht hij dat evenwicht perfect naar voren. De centrale bank blijft optreden als vangnet, maar is geen hangmat meer. De beslissingen van de ECB waren meer zoals verwacht en hadden daarom weinig marktimpact.’