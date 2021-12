'Centrale banken veroorzaken geen lage reële rentes'

Het is een veelgehoorde verklaring voor het feit dat u geen rente meer op uw spaarboekje krijgt: het beleid van de centrale banken. Daar denkt de economische wetenschap toch even anders over. Olivier Blanchard, de voormalige hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), benadrukt de minder populaire kant van het verhaal nog eens in het boek dat hij nu schrijft: 'Fiscal Policy Under Low Interest Rates'.