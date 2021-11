CFE heeft covidcrisis verteerd

In de zomer zag dochter DEME vooral de activiteiten rond windenergie fors toenemen.

De aannemingsgroep CFE laat de diepe inzinking van het pandemische lockdownjaar 2020 - toen de nettowinst halveerde bij een dik 10 procent lagere omzet - nu helemaal achter zich.

Deze zomer had de eigenaar van maritiem dienstverlener DEME al aangegeven dat de omzet over boekjaar 2021 weer het pre-covidpeil van 2019 - 3,62 miljard euro - zou evenaren. Nu zou luidens de update over de eerste negen maanden die evenaring ook moeten gelden voor de nettowinst, die twee jaar geleden op 133 miljoen euro of 5,3 euro per aandeel afklopte.

Vooral bij DEME was er een versnelling in de zomer: over de eerste negen maanden stijgt de omzet 3 procent naar 1,73 miljard, terwijl er over de eerste zes maanden slechts een plusje van 1 procent was.

Beide poten van DEME beleefden een drukke zomer. Baggerwerken profiteerde van grote contracten in Egypte (Abu Qir) en Rusland (Sabetta). Maar ook Offshore, de specialist in de installatie van buitengaatse windmolenparken, zag de activiteit na een zwakke eerste jaarhelft aantrekken. Dit vooral dankzij op kruissnelheid komende projecten in Frankrijk (Saint-Nazaire) en het Verenigd Koninkrijk Hornsea.

Het orderboek van DEME tikt met 4,83 miljard euro een recordpeil aan. Dit mede dankzij Amerikaanse contracten. Vooral met het windmolenproject in Virginia leverde DEME recent een visitekaartje af. De beurskoers van CFE veerde na de aankondiging fors op, aangezien de Verenigde Staten een nog relatief 'onontgonnen' windenergiemarkt is en dus potentieel jaren groei kan verzekeren.

Appartementen