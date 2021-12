CNBC lanceert index met aandelen voor jongeren

Jongeren beleggen en consumeren vaak totaal anders dan 30-plussers. Om op hun leefwereld in te spelen, stelden de jonge journalisten en producers van de zakenzender CNBC een nieuwe beursgraadmeter samen waarmee beleggers met één muisklik 50 'hippe' aandelen voor de toekomst kunnen kopen, elk met een gelijk gewicht. De Next Generation 50-index kreeg bij terugrekening de voorbije maand een klap van 17 procent, maar noteert nog altijd 42 procent hoger dan begin dit jaar.

Jointje roken

'Dit zijn de bedrijven waar de jongeren over praten en waarvan ze de diensten en de producten kopen', legt Cramer uit. 'Het gaat enerzijds om conceptuele bedrijven die nog een winstmodel moeten uitbouwen, zoals Coinbase, en anderzijds om gevestigde ondernemingen die miljarden omzet boeken als Amazon. De leefwereld van de jongeren zit in deze index vervat. Jongeren gaat niet zomaar op hotel, maar boeken een kamer via Airbnb, roken een jointje van Canopy Growth, verzekeren zich online bij Lemonade, laden hun elektrische auto bij Plug Power op, of daten op Match.'