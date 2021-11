De chemie is er

Debutant Azelis legt dinsdag zijn eerste test af sinds de beursgang in september. Het wachtbordje van rivaal IMCD liet zich smaken als een smurfenijsje.

199,90 euro. Het lijkt een typische soldenprijs, maar voor IMCD is het dat niet. Beleggers waardeerden vrijdagavond bij die recordkoers - 92 procent winst sinds Nieuwjaar - de Nederlandse chemiedistributeur op 10,5 miljard euro. Dat is dik drie keer de verwachte omzet en 40 keer de verwachte nettowinst over boekjaar 2021.

De reden? De twee meest cruciale woorden van 2021: pricing power. Of voor de Nederlandse taalpuristen één woord: prijszettingsmacht. In een wereld waar centraal bankiers duurzaam blijven zeggen dat de inflatieopstoot van voorbijgaande aard is, is de macht om de prijzen op te trekken cruciaal. Voor een voorbeeld wat met prijsnemers gebeurt in tijden van galopperende inflatie: kijk naar de jongste update van Ontex en huiver.

De hele update van IMCD over de eerste negen maanden van 2021, begin vorige week, ademde prijszettingsmacht. Een organische - lees: gezuiverd voor overnames - omzetgroei van 14 procent, met een bedrijfswinst die ruim de helft hoger ging. Chemiedistributeurs leveren duizenden chemische producten die cruciale bouwstenen zijn in alle soorten goederen die de wereld zich de pleuris bestelt, van verf over bouwmaterialen tot veganistische yoghurt en smurfenijs.

Een snel vraagherstel in combinatie met logistieke flessenhalzen vormt een uitstekende omgeving voor chemiedistributeurs om de prijzen te verhogen. Chetan Udeshi Analist JPMorgan

IMCD is de best vergelijkbare sectorgenoot met Azelis , dat beleggers dinsdag een update over de eerste negen maanden van 2021 verschaft. Meteen de eerste test sinds de beursgang in september. Een beurscarrière die tot nog toe één dag vuurwerk opleverde: de eerste. Het aandeel noteert rond 28 euro, exact de slotkoers na een euforische eerste beursdag en 8 procent boven de 26 euro waartegen grote beleggers konden intekenen.

JPMorgan legt in een recent rapport uit waarom beleggers zich over die eerste test niet echt zorgen moeten maken. 'Een snel vraagherstel in combinatie met logistieke flessenhalzen vormt een uitstekende omgeving voor chemiedistributeurs om de prijzen te verhogen. Bovendien zijn die prijsverhogingen in het verleden vaak verworven gebleken', stelt analist Chetan Udeshi. Toch blijft hij bij een lauw 'houden' advies, omdat hij vreest dat het klimaat in 2022 minder gunstig wordt.